Lorenzo Riccardi dà della poco di buono a una fan. Scoppia la polemica in rete

Grave scivolone dell’ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi, che nel rispondere ad una fan le ha dato della poco di buono senza pensare alla polemica che si sarebbe scatenata in rete.

Volto noto del dating show di Canale 5, Riccardi si è fidanzato con la corteggiatrice Claudia Dionigi al termine del suo percorso nel ruolo di tronista. Opinionista accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti durante le puntate di Uomini e Donne dedicate al trono classico (almeno fino all’emergenza coronavirus), Lorenzo ha sempre suscitato grande simpatia nel pubblico.

Amatissimo da chi lo segue sin dai tempi della sua partecipazione al programma pomeridiano di Canale 5 come corteggiatore, Riccardi questa volta ha fatto davvero storcere il naso anche a chi lo ha sempre difeso a spada tratta. Giocando con i propri follower e invitandoli a fargli qualche domanda o a confidargli dei segreti, Lorenzo ha replicato in maniera offensiva ad una utente che gli domandava: “Tutti gli amici dei miei ex ci hanno provato. Cosa significa secondo te?”.

“ Senza offesa – ha anticipato lui rispondendo alla sua fan . Che sei un po’ zo..cola ”. La replica di Lorenzo Riccardi è stata accompagnata da un’emoticon sorridente, ma la sua ironia ha fatto ridere poche persone. La blogger Deianira Marzano si è scagliata duramente contro di lui tirando in ballo anche la fidanzata Claudia Dionigi. “ Trovo deplorevole e sessista la risposta che ha dato questo Lorenzo Riccardi a questa ragazza – ha tuonato la Marzano - . E mi meraviglio di come la sua fidanzata non gliela faccia cancellare e non gli faccia una bella strigliata! ”.

Al momento, nonostante la polemica scatenatasi in rete, Lorenzo Riccardi ha scelto di non giustificare quelle parole nei confronti della fan e anche Claudia Dionigi ha optato per il silenzio. Il web, però, continua a chiedere delle scuse alla ragazza ingiustamente offesa e, prima o poi, l’ex tronista dovrà farsi perdonare.