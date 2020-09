Lory Del Santo rivela: "La fidanzata di Morra in realtà è una sua amica"

Rivelazione choc, tanto per usare un termine televisivo molto amato, a Mattino 5 da parte di Lory Del Santo, ospite della trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Parlando dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip la discussione si è concentrata su Massimiliano Morra, ex fidanzato di Adua Del Vesco che ha ricevuto la visita della sua attuale fidanzata Dalia Mucedero.

Sin da subito la Del Santo su questo incontro ha anticipato una rivelazione che ha lasciato basiti anche gli altri ospiti presenti e la conduttrice. “ Ho avuto la sensazione - ha raccontato - che questa storia non sia vera. Quando Dalia si è presentata ha detto cinque volte la parola fidanzato, come stesse recitando una parte ”. Federica Panicucci, sorpresa da queste parole, ha preso le distanze dal pensiero di Lory che ha poi continuato. “ Mi è stato detto che loro due non sono insieme e che si sono messi d’accordo prima ancora che Massimiliano Morra entrasse nella Casa. Tutto questo perché lui non voleva avere la pressione di trovare qualcuno nella Casa con cui creare magari un flirt che potesse aiutare l’audienc e”.

“ Questo è il tuo pensiero - sono state le parole della conduttrice - e se la cosa fosse vera sarebbe molto grave ”. “ Io credo che se hai un fidanzato, quando ci parli lo chiami per nome non ripeti cinque volte che sia il tuo fidanzato ”, ha replicato La Del Santo, unendosi idealmente anche al pensiero di Tommaso Zorzi che già da un paio di settimane viene pungolato su Morra da parte di Alfonso Signorini.

Anche Zorzi, così come altri concorrenti della Casa, hanno notato qualcosa di molto particolare in questo ragazzo così taciturno che ogni settimana viene mandato in nomination dai propri inquilini e puntualmente salvato dal pubblico che evidentemente lo ama molto. Inoltre proprio questa settimana è stato mandato insieme a Tommaso Zorzi in quello che fino allo scorso anno veniva chiamato “tugurio” che invece d quest’anno è stato soprannominato “cucurio”, una parte della Casa senza nessun tipo di confort piena di orologi.