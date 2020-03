Coronavirus, il gesto di solidarietà di Ludovica Valli: "Dato un appartamento a infermiere"

In piena emergenza sanitaria per il coronavirus, sono tanti i gesti di solidarietà dei volti noti che hanno voluto contribuire alla difesa dell’Italia: tra questi si distingue anche quello di Ludovica Valli, che ha raccontato sui social come ha provato a rendersi utile in questo momento difficile.

Da sempre nel mirino degli haters a causa del suo aspetto fisico, per molti solo frutto di un bravo chirurgo estetico, la Valli ha voluto zittire tutti dimostrando di non essere solo una belle ragazza, ma anche una donna dal cuore grande. Così, con un post pubblicato su Instgaram, ha raccontato di aver deciso di donare un appartamento di Milano a due infermiere chiamata ad assolvere il loro compito presso il Policlinico della città.

“ Foto di qualche tempo fa, oggi avevo bisogno di colorare questa giornata di quarantena – ha esordito la influencer, precisando che lo scatto che la ritrae per strada non è stato realizzato in questi giorni - . Siamo riusciti a consegnare le chiavi di un appartamento di Milano a due infermiere del Policlinico (vista l’emergenza di personale sono state chiamate da fuori, prima costrette a percorrere tanti km ogni giorno) è stato un gesto che mi ha riempito di orgoglio, mi ha fatto sentire utile e mi ha letteralmente colorato la giornata! Uniti ma a distanza ce la faremo e torneremo più forti di prima”.

Il messaggio condiviso da Ludovica sui social, quindi, ha attirato l’attenzione di molti utenti della rete che si sono complimentati per la solidarietà e la bontà d’animo dimostrata in un periodo così difficile in cui l’Italia è totalmente paralizzata. “Bel gesto”, “Bravissima”, “Sei di una dolcezza infinita”, “Piccoli gesti che valgono molto”, hanno commentato i follower della Valli, sottolineando come, a dispetto di ciò che appare, Ludovica nasconda un cuore grande e un’anima bella e profonda.