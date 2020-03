Ludovica Valli attaccata sui social: "Sei tutta rifatta"

Reduce dalla pubblicazione della sua biografia, Ludovica Valli si gode il suo momento magico. Quattro anni fa era protagonista di "Uomini e Donne", oggi è un’influencer ricercata da brand e marchi internazionali. Su Instagram è seguita da quasi due milioni di follower, ma è proprio sui social network che Ludovica è finita al centro di una polemica per i ritocchini estetici a cui si è sottoposta nel corso degli ultimi anni.

Ludovica Valli è volata a Dubai insieme al suo fidanzato Gianmaria Di Gregorio. Poco prima di partire è diventata nuovamente zia della piccola Ludovica Allegra, figlia di sua sorella Eleonora, e quando rientrerà in Italia potrebbe abbracciare un’altra nipotina, Azzurra, figlia di Marco Fantini e Beatrice Valli. Nelle ultime ore, alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, hanno però suscitato una forte polemica dovuta al cambiamento estetico di Ludovica nel corso degli anni. Sotto il post in cui la 23enne si mostra in bikini, si sono infatti moltiplicati i commenti di disapprovazione per i ritocchini estetici ritenuti eccessivi dai suoi follower: " Non sembri tu .... prima eri molto meglio", "Irriconoscibile", "Eri più bella prima ". Altri ci sono andati giù pesanti: " È evidente quanto sia diversa dai bei tempi della De Filippi....avendo deciso di avere una vita social è abbastanza preoccupante negare l'evidenza aimè, basta avvicinare due foto per fare il prima e il dopo ci riescono anche i miei figli di un anno e 4 anni", "Bastava solo il seno il viso è troppo sembri più grande di 23 anni...... Sei come la Tatangelo" .