Ludovica Valli ha infranto la legge per andare dall’estetista? Lei si difende

Gravi accuse da parte di una dermopigmentista a Ludovica Valli, tacciata di aver infranto le norme vigenti durante l’emergenza coronavirus e di essersi recata dall’estetista per rifarsi le sopracciglia.

A puntare il dito contro la influencer è stata Ylenia Cammareri che, attraverso delle Instagram story cui ha allegato alcuni scatti e lo screenshot delle conversazioni tra lei e la Valli, ha sostenuto che quest’ultima abbia violato la legge per una seduta di microblanding. “ Oggi ho scoperto questo talento, di cui vado molto fiera: lei faceva l’influencer e in una sola ora di Facetime con l’estetista ha imparato a fare il lavoro che un operatore impara a fare in dieci anni – ha ironizzato la demopigmentista - . Non so se il talento sia suo, che riuscita ad imparare così velocemente, o dell’estetista, che è stata così brava a spiegarle il tutto in così poco tempo ”.

La Cammareri, dunque, ha mostrato gli scatti del prima e dopo la presunta seduta dall’estetista in cui le sopracciglia di Ludovica Valli sono evidentemente diverse. Lei, che si è giustificata con la sua “accusatrice” sostenendo di aver fatto tutto da sola con un kit che le è stato fornito dalla sua estetista, ha deciso poi di spiegare cosa accaduto attraverso il suo profilo social e mettendo a tacere qualunque accusa infondata nei suoi confronti.

“ Vi chiedo un paio di minuti per mettere a tacere voci che mi hanno solo fatta stare male e mettono in discussione la mia serietà come persona, personaggio, ma soprattutto come cittadino responsabile e consapevole – ha sbottato la Valli, spiegando di aver appreso dalla sua estetista come mettere in pratica la tecnica del microblanding anche da sola – [...] Dovendo fare il ritocco e non potendo uscire da casa, mi sono procurata tutto il necessario [...] in FaceTime la mia estetista mi ha guidata al meglio ma sottolineo che sono circa due anni e mezzo che mi esercito [...] ”.