"Per lui farei...". Belen ora spiazza tutti

È comprensibile che ora Belen Rodriguez voglia andarci cauta quando si tratta della sua vita sentimentale. La relazione con Antonino Spinalbese è terminata pochi mesi dopo la nascita della loro piccola Luna Marì, nonostante fino a poche settimane prima la showgirl professasse amore eterno per l'ex parrucchiere. I motivi dietro la rottura non sono noti, lei parla per mezze frasi e lui non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Ci avevano provato a ricucire dopo un primo strappo in autunno ma evidentemente non ha funzionato.

Ora, nella vita di Belen c'è un altro uomo, che non si può definire certo nuovo, perché l'argentina si starebbe nuovamente frequentando con Stefano De Martino. Conferme nette e ufficiali non ne sono ancora arrivate ma gli indizi portano tutti in quella direzione e la stessa showgirl avrebbe (involontariamente?) confermato il ritorno di fiamma.

Certo, i due non fanno nemmeno nulla per nascondersi in realtà. Ogni loro uscita è nei locali più alla moda di Milano e lei è molto spesso casa di lui, dove si trattiene per la notte per poi andare via il mattino successivo. Tra loro sembra esserci nuovamente l'affiatamento dei tempi che furono, quel feeling che probabilmente non è mai davvero scomparso ma si era semplicemente nascosto sotto le ceneri degli errori, della gelosia e dei risentimenti. Nonostante le loro foto siano su tutti i giornali e nonostante le voci a Milano siano sempre più insistenti, da parte loro le bocche sono cucite.

O forse è meglio dire che erano cucite, perché Belen nel suo primo giorno alla conduzione de Le iene potrebbe aver confermato il ritorno con Stefano De Martino. Così sperano sui social, e così sembra in effetti, riascoltando le sue parole durante un momento della trasmissione in cui la showgirl si è presa del tempo per leggere alcuni messaggi, talvolta molto poco simpatici. Ma è stato in particolare uno ad attirare l'attenzione del pubblico: " C'è Teo a Le iene, una buona notizia per Stefano. Almeno è tranquillo che Belen per un paio d'ore non lo tradisce ".