Belen adesso confessa tutto: "Troppe bastonate. E Stefano..."

Ci volevano Le Iene per mettere un punto a uno dei gossip più chiacchierati dell'ultimo periodo. Belen Rodriguez ha scelto il momento del suo ritorno in tv - alla guida del celebre programma di Italia Uno - per confermare il suo coinvolgimento con l'ex marito, Stefano De Martino. La conduttrice argentina ha ammesso di frequentare il ballerino e di vivere un momento di grande felicità anche per il nuovo progetto televisivo.

Intervista dal Corriere della Sera alla vigilia del debutto al fianco di Teo Mammuccari a Le Iene, Belen Rodriguez non si è sottratta alla domanda più scomoda, quella sul presunto ritorno di fiamma con Stefano. Sicura e decisa, l'argentina ha ammesso la frequentazione ma ha rivendicato il suo ruolo di mamma single: " Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena ".

Nella lunga intervista che precede il suo ritorno alla conduzione, la Rodriguez ha raccontato di sentirsi più matura, grazie anche alla nascita della piccola Luna Marie avuta dall'ex compagno Antonino Spinalbese. L'uomo rimane una presenza importante nella sua vita anche se l'amore è ormai tramontato da tempo: " E' un ottimo padre, molto presente ". L'hair stylist non è riuscito a fare dimenticare a Belen il suo grande amore, Stefano, con il quale oggi prova a ricostruire una famiglia per la terza volta. La coppia è stata paparazzata in giro per Milano e sotto casa del ballerino in più di un'occasione nell'ultimo mese a conferma di un ritorno di fiamma, che oggi i due non nascondono più.

La relazione procede, però, con calma e senza fretta. La showgirl argentina ha scelto di pensare prima di tutto a se stessa (oltre che ai suoi figli): " Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell'amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio".