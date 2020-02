Luigi Mastroianni ancora sotto accusa: tradiva Irene con Mara Fasone?

Al centro del gossip finisce, ancora una volta, Luigi Mastroianni che, come segnalato da alcuni utenti della rete, avrebbe iniziato una relazione con la ex tronista Mara Fasone.

I due, ex volti noti di Uomini e Donne, sono stati beccati insieme durante una cena romantica in un locale di Palermo. Da tempo, però, si rincorrono voci che tra loro ci sia del tenero da mesi, addirittura da quando lui era ancora legato a Irene Capuano. Dopo la fine della relazione con quest’ultima, anche lei conosciuta negli studi televisivi di Uomini e Donne e scelta a conclusione della sua esperienza nel dating show di Canale 5, a Luigi sono stati attribuiti una serie di innumerevoli flirt.

In ultimo, la sua frequentazione con Mara Fasone, che dopo un breve periodo sulla poltrona rossa di Maria De Filippi decise di abbandonare la trasmissione in seguito alle incessanti accuse di Gianni Sperti, certo che lei fosse in tv per visibilità e che fuori dal programma continuasse la sua relazione con l’ex compagno. Della Fasone, poi, si sono perse le tracce, salvo poi ritrovarla a cena con Mastroianni.

Intanto, la blogger Deianira Marzano ha pubblicato una serie di messaggi arrivati da parte di chi sembra essere a conoscenza del fatto che Luigi abbia tradito Irene proprio con Mara nei mesi precedenti l’annuncio della rottura. Ma, a detta di molti, pare che la Fasone non sia l’unica donna presenza femminile nella vita di Mastroianni. Qualcuno, infatti, sostiene che l’ex tronista abbia anche una relazione con un’altra ragazza di Catania proprio mentre vede Mara.