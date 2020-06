L'ultima confessione della Toffa: "Mi disse che Silvia era incinta..."

Oggi Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni. Un tumore al cervello se l'è invece portata via nell'agosto del 2019, lasciando nello sconforto familiari, amici e colleghi. Tutti coloro, insomma, che avevano imparato a conoscerla e ad apprezzarla nel suo lavoro da inviata de Le Iene. Oggi, a quasi un anno di distanza dalla sua scomparsa, un nuovo dettaglio sui suoi ultimi giorni di vita emerge, raccontato dalla voce della madre Margherita.

Margherita Toffa è stata ospite de La Vita in Diretta per celebrare una ricorrenza a lei cara, il 41esimo compleanno della figlia, Nadia Toffa, morta nove mesi fa per una forma aggressiva di tumore. In collegamento esterno con Lorella Cuccarini e Alberto Matano, la madre della giornalista ha raccontato un episodio sconvolgente avvenuto negli ultimi giorni di vita della figlia. Una rivelazione privata che ha scosso profondamente la donna ma che, allo stesso tempo, ha segnato un passaggio importante tra la vita e la morte.

" Era buona, non si poteva mai parlare male di nessuno e tutelava la sua fragilità con la corazza che si era creata sul lavoro ", ha detto di Nadia sua madre tra la commozione generale. Margherita Toffa, che dopo la scomparsa della figlia ha dato vita all'omonima fondazione che sostiene i malati di tumore e le loro famiglia, ha poi fatto una sorprendente rivelazione: " Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina. Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non ci riusciva ". Parole da pelle d'oca perché per Nadia Toffa quella era solo una sensazione, poi confermatasi tenera realtà: " Io a Silvia non le dissi niente per non illuderla, ma era vero e poco dopo lo ha scoperto. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale ".