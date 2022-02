L'uomo che fissa le capre, così il soldato voleva vincere la guerra coi poteri della mente

L'uomo che fissa le capre è il film diretto da Grant Heslov con George Clooney che andrà in onda questa sera alle 21.04 sul nuovo canale del digitale terrestre 27. La pellicola è tratta dal libro Capre di guerra (The men who stare at goats in lingua originale), scritto dal reporter inglese Jon Ronson, che ha raccontato un'incredibile storia vera.

L'uomo che fissa le capre, la trama

Bob Wilton (Ewan McGregor) è un uomo che sta vedendo tutta la sua vita cadere a pezzi. Il suo matrimonio è ormai un capitolo chiuso e anche la sua carriera come giornalista sta cominciando a fare acqua da tutte le parti. È per questo che decide di dare una svolta alla sua vita lavorativa, decidendo di partire per il Medio Oriente, vestendo i panni del reporter per raccontare la Guerra del Golfo in presenza. Arrivato in Kuwait Bob incontra Lyn Cassidy (George Clooney) che gli confessa di far parte di un reparto segreto dell'esercito degli Stati Uniti che punta a cambiare il modo di concepire la guerra sfruttando presunti poteri psichici che permetterebbero di leggere la mente del nemico, attraversare mura e, addirittura, uccidere una capra solo guardandola.

Il vero capo indiscusso di questo reparto è Bill Django (Jeff Bridges), una sorta di guru hippie con un suo seguito di monaci guerrieri. Di punto in bianco, però, Bill scompare senza lasciare tracce e Lyn decide che la guerra può aspettare e che la sua priorità è ritrovare il suo mentore. Bob, a questo punto, è così incuriosito dalla storia e dai personaggi incontrati che non può fare altro che seguire Lyn, iniziando un'avventura on the road ancora più incredibile.

La vera storia dietro il film: un comandante sciamano

Presentato in anteprima mondiale nella sezione Fuori concorso della 66° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, L'uomo che fissa le capre è un film che racconta un'incredibile storia vera. Come spiega il sito dell'Internet Movie Data Base il personaggio di Bill Django - quello interpretato da Jeff Bridges - si basa sul tenente colonnello dell'esercito statunitense James "Jim" Channon che scrisse il primo manuale per il campo di battaglia a seguito di alcune sue intuizioni sul nuovo modo di concepire il conflitto bellico.

A metà degli anni '70 Channon chiese - e ottenne - una licenza dall'esercito per fare un tour degli Stati Uniti e inventarsi verificatore di fatti per tutto ciò che riguardava l'appena nato movimento New Age, prima di tornare nelle file dell'esercito e scrivere il suo First Earth Battalion Field Manuale. La sua idea era proprio quella di creare dei "monaci guerrieri" che dovevano sviluppare abilità paranormali e utilizzare principi controculturali per prevalere meglio nei conflitti con gli avversari della nazione chiamati a difendere. In un editoriale pubblicato dal The Guardian è stato lo stesso Channon a descrivere la sua missione, scrivendo: "L'obiettivo è quello di evolvere oltre i conflitti arrivando a un nuovo livello per fare la pace, dove possiamo guardare alle sfide sociali e ambientali che hanno creato i conflitti come collettività."

Anche il personaggio di George Clooney nasce dalla miscela di due persone realmente esistite. Secondo IMDB il personaggio di Lyn Cassady è ispirato tanto a Joe McMoneagl vedetta dell'esercito, e e a Lyn Buchanan, che invece era responsabile del database del progetto Project. Nel film L'uomo che fissa le capre Lyn Cassady si rende protagoniste di alcune manovre belliche che coincidono con eventi portati a termine dai due soldati.