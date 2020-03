L'uscita mondiale dell'autobiografia di Woody Allen

Il 9 aprile, in contemporanea mondiale, il regista Woody Allen pubblica la sua autobiografia, A proposito di niente (in Italia uscirà per La nave di Teseo). Il libro, si legge in un comunicato della casa editrice «è la storia completa della vita, personale e professionale, di Woody Allen, attraverso il suo impegno nel cinema, a teatro, in televisione, nei nightclub e nella stampa. Allen racconta anche del suo rapporto con la famiglia, gli amici, e gli amori della sua vita». Una vita finita più volte sotto la lente d'ingrandimento dei media, e non solo per la straordinaria carriera da attore e regista di Allen, che ha firmato capolavori quali Io e Annie o Manhattan.

Il regista, nato a New York nel 1935, ha destato scalpore per avere sposato Soon-Yi, la figlia adottiva dell'ex compagna Mia Farrow. Era il 1992. Seguì un processo per molestie ai danni della figlia adottiva Dylan concluso con un accordo tra Allen e la Farrow. Fu uno scontro senza esclusione di colpi.

Nel 2019, Allen è finito nel rogo del movimento femminista «metoo» (al quale aderiscono Dylan e Ronan Farrow, il secondo figlio biologico di Allen) senza alcuna accusa particolare. Nonostante ciò, il film Un giorno di pioggia a New York (2019) è stato boicottato a causa del processo per molestie del 1992. Aspetti, questi, sui quali la autobiografia, di oltre quattrocento pagine, potrebbe far luce. Di certo, non passerà inosservata. Elisabetta Sgarbi, publisher de La nave di Teseo ha dichiarato: «Sono felice e onorata che Woody Allen abbia scelto La nave di Teseo per pubblicare la sua autobiografia, che attendevamo da molti anni; e che abbia scelto di continuare a lavorare con i suoi editori di sempre, primo fra tutti Umberto Eco, per noi una presenza viva, che per primo lo portò, come scrittore, in Italia».

Woody Allen vive nell'Upper East Side di Manhattan con Soon-Yi, sua moglie da 22 anni, e le loro due figlie, Manzie e Bechet. È un grande appassionato di jazz, suona il clarinetto ed è un tifoso di sport.