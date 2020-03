Lutto per Jennifer Lopez, è morto l'ex fidanzato David Cruz

Un grave lutto ha colpito l’artista americana Jennifer Lopez: il suo storico ex fidazato, David Cruz, si è spento all’età di 51 anni a causa di alcune complicazioni cardiache.

La Lopez e Cruz sono stati fidanzati a lungo: David è stato il primo compagno della cantante e attrice, legata a lui da quando aveva 15 anni e fino ai 25, quando il successo li ha separati definitivamente. Nonostante la rottura, Jennifer e David hanno sempre mantenuto ottimi rapporti, ritrovandosi spesso in più di un’occasione mondana.

Dopo la fine dell’amore con la cantante, Cruz ha iniziato una lunga storia con Isa ed è stata proprio la sua compagna a dare l’annuncio della morte dell’uomo. “ Era gentile e amorevole. Non si è mai aggrappato a nulla ed è sempre stato molto aperto. Era un padre devoto, ha contribuito a crescere il suo figliastro che ora è nei Marines – ha detto la donna affranta a TMZ - . Amava gli Yankees e i Knicks. Adorava andare a teatro con me. Il mio momento preferito era la serata in famiglia, perché non era solo speciale per me ma anche per i bambini. Si assicurava sempre di finire le cose con un ti amo ”.

La notizia della morte di David Cruz è stata data da TMZ nelle ultime ore, ma pare che l’uomo sia scomparso lo scorso 21 marzo presso il Mount Sinai West Hospital di Manhattan dove era ricoverato da tempo a causa di alcune complicazioni dovute alla sua malattia cardiaca.

La morte dell’ex fidanzato, tuttavia, non è stata ancora commentata da Jennifer Lopez che, sui social, non ha fatto alcun riferimento al lutto che l’ha colpita. Le ultime immagini postate, infatti, la ritraggono in compagnia del nuovo fidanzato – con cui sarebbe prossima alle nozze - Alexander Rodriguez. Prima di lui, com’è noto, la cantante e attrice è stata sposata con il ballerino Cris Judd, poi ha avuto una storia con l’attore Ben Affleck e, infine, è convolata a nozze con Marc Anthony da cui ha avuto due gemelli nel 2008 e da cui si è separata nel 2011.