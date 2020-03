Madonna cade dal palco e scoppia in lacrime: la showgirl in ospedale

Questo non è sicuramente un bel periodo per Madonna, che ultimamente è spesso vittima di incidenti sul palco. L'ultimo, in particolare, l'ha fatta sciogliere in lacrime davanti al suo pubblico, sicuramente per il dolore ma probabilmente anche per altri motivi.

La pop star è impegnata nel Madame X Tour, una tournée mondiale che sta portando la cantante nei principali teatri e auditorium del pianeta. La tappa parigina era prevista al Le Grand Rex ed è qui che Madonna si stava esibendo quando, per una distrazione o un imprevisto, è violentemente precipitata al suolo. Chi ha assistito ad almeno uno dei concerti di Madonna che si tratta di veri e propri spettacoli, durante i quali la pop-star si cimenta in coreografie più o meno impegnative con il nutrito gruppo di ballerini che la accompagna sul palco. È proprio durante una di queste che Madonna è caduta. La cantante si trovava su una sedia, sorretta da un ballerino, ma qualcosa è andato storto e l'incidente è stato inevitabile.

Si dice che the show must go on ma non sempre questo è possibile. Tra i fan presenti in sala c'è chi giura di aver visto Madonna scoppiare in pianto prima di lasciare il palco e annullare, quindi, l'ennesima data del suo tour. La cantante è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è stata affidata alle cure del personale medico. Non si conoscono ancora le sue condizioni ma i presenti dicono che la donna si sarebbe allontanata dal palco sorretta da un bastone, segno che probabilmente l'infortunio è stato piuttosto serio.

Non è la prima volta che Madonna deve fare i conti con un infortunio che ne compromette le esibizioni. I suoi fan ricordano bene i problemi al ginocchio patiti dalla cantante solo lo scorso anno e che l'hanno obbligata a sottoporsi a ben sei ore di terapie quotidiane per poter essere al meglio per il suo tour mondiale. In più, la pop star da qualche tempo si mostra sofferente in pubblico, tanto da allarmare i fan. Ecco, forse, qual è l'altro motivo che l'ha portata a piangere su quel palco, l'idea che tutti gli sforzi fatti fino a questo momento siano stati vani e che si prospetti davanti a lei un altro periodo nero.

Non esistono testimonianze fotografiche o filmate di quanto accaduto, non ci dev'essere traccia di quanto è successo all'interno del Le Grand Rex. Chi era presente racconta, in maniera più o meno attendibile, quello che ha visto e che ha potuto percepire nelle lacrime di Madonna. La pop star ha condiviso un post a pochi giorni dall'incidente, confermando lei stessa l'accaduto ma, soprattutto, la cancellazione di altre due date. Erano tredici quelle già precedentemente annullate, che ora diventano quindici. Inevitabile la preoccupazione dei milioni di fan che la seguono e che non vedono l'ora di ritrovarla sul palco per un nuovo spettacolo.