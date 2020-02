Madonna vuole affittare il suo loft di New York a Harry e Meghan

Due camere da letto, la migliore vista su Manhattan e un balcone incredibile: l'appartamento di New York di Madonna è in affitto, ma non per tutti. La popstar l'ha offerto in esclusiva al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle, supplicandoli di non lasciare il Regno Unito per rifugiarsi in Canada. La singolare, quanto ironica, proposta è nata sui social network dove, attraverso un curioso video pubblicato sul suo profilo Instagram, Madonna si è rivolta direttamente ai duchi di Sussex proponendogli il suo splendido loft in subaffitto.

Nel suo ultimo video condiviso sulla sua pagina Instagram, la cantante statunitense ha fatto una proposta "indecente" a Harry e Meghan, offrendogli il suo appartamento panoramico situato in una delle zone più belle della Grande Mela, Central Park West, con una splendida vista su Manhattan. La "Material Girl" ha offerto la sua lussuosa casa newyorkese come luogo di svago per la coppia reale (ancora per poco) pur di convincerli a non trasferirsi definitivamente in Canada. Madonna, nel video in cui viene ripresa mentre si trova in pausa trucco prima del suo show, definisce il Canada "noioso" e prega principe Harry e Meghan Markle di non abbandonare definitivamente il Regno Unito.