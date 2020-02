Dal Canada a Los Angeles: Harry ​e Meghan pronti a trasferirsi (di nuovo)

Diciamoci la verità: Vancouver non è il posto migliore per stringere contattati e accordi economici e costruirsi " un'indipendenza economica ". Meghan Markle lo sa bene, per questo insieme al principe Harry starebbe pianificando un lento ma progressivo avvicinamento a Los Angeles. Mentre in Gran Bretagna si dice che la Regina stia pagando Meghan per tacere sui segreti della famiglia reale (e a divorziare da Harry), lei sarebbe pronta a rilasciare pesanti dichiarazioni. La metropoli californiana è la sede degli Warner Bros. Studios dove si effettuano le riprese del "The Ellen DeGeneres Show". Questo avvalorerebbe la tesi che Meghan sia pronta a rilasciare un'intervista esclusiva alla tv americana.



Dopo la Megxit, che ha sancito la definitiva uscita di scena dei Duchi di Sussex dalla famiglia reale, Harry e Meghan si sono trasferiti a Vancouver in Canada dove vivono una bucolica esistenza con il piccolo Archie, tra passeggiate nel bosco e in riva al lago e impegni sociali. Un po' troppo - forse - per una socialite come Meghan, che sembra aver convinto Harry ad avvicinarsi piano piano a Los Angeles, città dove la duchessa è nata e cresciuta e dove la coppia potrebbe costruirsi un impero economico di tutto rispetto. A far trapelare la notizia è E!News, portale di informazione americano. Secondo fonti vicine al settimanale, i Sussex avrebbero iniziato a cercare un'abitazione che faccia al caso loro su internet, contattando anche alcune agenzie di sicurezza per organizzare trasferimenti e dettagli logistici. Per il momento Harry e Meghan trascorrerebbe in California solo alcuni mesi estivi, ma molti sono pronti a scommettere che prima della fine dell'anno Los Angeles sarà la loro nuova città.



" Meghan vorrebbe essere in grado di fare riunioni a casa e anche di ospitare amici e intrattenere. Queste sono due cose che sono importanti per lei ", osserva la fonte di E!News. Secondo i bene informati i Sussex sperano di poter trascorrere i mesi estivi a Los Angeles non solo per consentire alla nonna materna, Doria Ragland, di passare del tempo con il nipotino Archie, ma anche per iniziare a costruirsi il tanto desiderato furto indipendente. Mentre Netflix e Amazon sono sempre più interessati a stringere un accordo con il principe Harry e Meghan, quest'ultima sarebbe addirittura alla ricerca di un agente per tornare, in modo attivo, nel mondo cinematografico. Los Angeles e Hollywood rappresentano, infatti, il centro nevralgico della produzione televisiva e cinematografica americana, il luogo migliore per ricominciare da dove Meghan aveva interrotto.