Magalli dice addio a I fatti vostri. Poi sfotte Anna Falchi

Mannaggia i droni! Diletta Leotta torna a lamentarsi dei piccoli velivoli radiocomandati che sorvolano i cieli davanti al suo appartamento milanese. A Striscia la notizia l'inviata sportiva di Dazn si era lagnata delle attenzioni morbose dei paparazzi, che erano arrivati a fotografarla nell’intimità della sua abitazione grazie all’utilizzo di piccoli droni. Oggi la Leotta ha ripreso con un video - pubblicato nelle storie Instagram - l’ennesimo drone che è sfrecciato davanti alla sua terrazza. E il suo commento è stato tutt’altro che socievole (con tanto di emoticon infuriato): " C'è chi saluta il sole e chi saluta il drone ". Chi glielo dice che non tutti i droni volano per lei?



Giugno è il mese del gossip su Alessia Marcuzzi. L’anno scorso di questi tempi si vociferava della crisi con il marito Paolo per colpa di un flirt, che si sarebbe consumato con Stefano De Martino (con tanto di scenata social di Belen). Quest’anno stessa spiaggia stesso gossip, ma tutti sorridenti. La Marcuzzi e il marito hanno incontrato per caso l'ex ballerino di Amici in un ristorante sul golfo napoletano e sono volati baci e abbracci (come documenta il servizio del settimanale Chi). Ma mentre la conduttrice si sollazza in barca, sui social fa ancora parlare di sé. L’ultimo post pubblicato su Instagram da Alessia Marcuzzi ha scatenato il delirio. L'intento era quello di pubblicizzare la sua linea di borse, ma la Marcuzzi è finita per fare parlare del suo fisico. " E chi le guarda le borse con sta fisicata ", ha ironizzato l’ex gieffina Margherita Zanatta. Quale borsa?



Giancarlo Magalli mai una parolina dolce? Il conduttore ha detto ufficialmente addio a I fatti Vostri. Nell'ultima puntata del programma di Rai Due, Magalli ha salutato il suo pubblico dopo trent'anni di conduzione. Un addio voluto da lui, ha tenuto a precisare in una recente intervista rilasciata a FQ Magazine, ma sul suo sostituto (Anna Falchi) non ha avuto parole dolci. Invece di augurare un in bocca al lupo alla collega, che lo sostituirà dal prossimo settembre, Giancarlo Magalli ha rispedito al mittente la domandina pungente: " Cosa c'entra la Falchi ai Fatti Vostri? Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta ". Due cucchiaini di zucchero, grazie.