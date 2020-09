"Con De Martino? Una storia surreale". E ora la Marcuzzi rompe il silenzio

Poco dopo la fine del lockdown la vita di Alessia Marcuzzi è stata letteralmente sconvolta. La conduttrice delle reti Mediaset è stata coinvolta in uno dei gossip più infuocati di questa estate, dato che, più e più volte, è stata "accusata" di essere la donna che si è intromessa nella love story tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Una vicenda che ha messo in moto una serie di rumor e indiscrezioni che non hanno mai trovato nessun fondamento. Almeno fino ad ora. Nella puntata di sabato 19 settembre, Alessia Marcuzzi è stata ospite nel salotto di Verissimo, e di fronte a Silvia Toffanin, ha snocciolato la questione di cui è stata indirettamente protagonista.

Infatti, fino ad ora, solo Stefano De Martino aveva cercato di mettere a tacere i pettegolezzi in una diretta sui social. Tutto questo però non è bastato. Tanti sono stati i rumor che si sono letti in giro per il web. La Marcuzzi a quanto pare, su quanto è accaduto, è molto categorica e non si perde in chiacchiere. "Quella storia era surreale – esordisce durante la sua intervista -. Le persone preferiscono credere a una vicenda romanzata invece che alla realtà dei fatti. Io sono rimasta esterrefatta – aggiunge -. Quella cosa ha creato solo caos. Non sono intervenuta perché smentire non avrebbe fatto altro che creare altri pettegolezzi". La conduttrice smentisce qualsiasi coinvolgimento nella vicenda di Belen e De Martino. "Non potevo essere libera di postare qualcosa sui social, ma la verità di come ho vissuto quel momento la conosco solo io e la mia famiglia", continua.

E durante l’intervista, Alessia Marcuzzi conferma che i rumor di una possibile relazione con l’ex di Belen sono trapelati nel momento in cui la sua storia con Paolo Calabresi era in crisi. Ma anche su questo si è fatta chiarezza. "Abbiamo avuto il nostro momento difficile durante la quarantena – ammette -. Abbiamo passato attimi un po’ particolari. Nulla di eclatante, però. Paolo è andato a dormire per qualche giorno dalla nonna, che vive vicino casa – e aggiunge -. Anche in quel caso, quando ho letto la notizia, entrambi siamo rimasti sconvolti. Comunque ora siamo sereni", conclude. Con queste parole si mette la parola fine al gossip più chiacchierato dell’estate in tempo di Covid.