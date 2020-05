Ora Belen rompe il silenzio: "È un momento difficile per me"

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio. Lo ha ammesso lei stessa: " Non ho mai fatto una storia del genere ". E per farla il motivo in ballo deve essere grosso. Il primo, smentire alcuni pettegolezzi usciti su alcuni siti scandalistici nelle scorse ore. Il secondo, dire chiaramente che non sta vivendo un periodo facile e che presto confesserà il perché. Pochi minuti per sfogare tutta la sua rabbia contro chiacchiericci e indiscrezioni e per insinuare il dubbio, tra fan e follower, sulla sua situazione attuale, tutt'altro che serena.

Con un video pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina Instagram, Belen c'è andata giù pesante, mostrando tutta la sua fragilità di donna, ma anche la forza di una mamma pronta a difendere la sua famiglia da ogni attacco esterno. " Prendo un po' di forza perché non ho mai fatto una storia del genere e mi sento anche un po' nervosa - ha esordito sui social network la showgirl - non sono giornate facili per me, sono veramente complicate ma voglio dire e voglio che esca dalla mia bocca, che da donna mi sono rotta le palle, seriamente. Sono stanca di vedere articoli riportati. Per il mio lavoro purtroppo non posso scappare, lo devo rispettare e accettare, ma certe cose vengono travisate e cambiate completamente ".

Lo sfogo di Belen, durato un paio di minuti, ha fatto particolare riferimento alle foto scattate nei giorni scorsi in un locale, dove era presente anche il suo ex, Andrea Iannone: " Se sono in giro per la città e per caso arrivano delle persone non è assolutamente colpa mia. Ne una responsabilità mia né una cosa organizzata da me. Mi conoscete e le minchiate io non le dico perché odio la gente calcolatrice, che si organizzano le cose a tavolino e che si spacciano per ciò che non sono e non ho più pazienza per comportamenti del genere. Se una persona non sta bene è normale che suo fratello e la sua famiglia la prendano per mano e la portino fuori a bersi un sano bicchiere di vino per farsi spuntare un cavolo di sorriso ".