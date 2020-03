Mahmood beccato con Gabriele Esposito: rapporto intimo tra i due?

A poche ore dalla seconda diretta serale della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, in rete fa discutere uno dei cantanti attesi come ospiti sul palco del rinnovato talent-show di Canale 5. Si tratta di Mahmood. Quest'ultimo è, ora, al centro dell'attenzione mediatica, non solo per via della sua imminente apparizione tv, prevista ad Amici 19 per la serata di venerdì 6 marzo. Ma anche per una paparazzata di cui è diventato protagonista insieme all'ex allievo di ballo ad Amici 15, Gabriele Esposito. I due giovani vip sono stati immortalati in alcuni scatti dai paparazzi di Chi -il giornale diretto da Alfonso Signorini- che li ha beccati mentre erano insieme nel Milanese e in atteggiamenti complici tra loro.

Le foto realizzate dalla nota fonte, com'era prevedibile che accadesse, sono diventate in poco tempo virali in rete. E, a margine delle curiose immagini in questione, c'è intanto chi si dice pronto a scommettere che tra il cantante lombardo (nato da madre sarda e padre egiziano a Milano, ndr) e il ballerino campano vi sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Dello stesso avviso sarebbe proprio Chi. Nel cui nuovo numero, nello specifico, si legge che tra il vincitore di Sanremo 2019 e l'ex allievo di Amici 15 vi sarebbe un “un rapporto intimo” e i due si frequenterebbero "assiduamente a Milano da una decina di giorni”.

Dagli scatti della paparazzata di Chi, trapelerebbe che Mahmood e Gabriele Esposito si siano scambiati un bacio particolarmente intimo, nel loro ultimo incontro milanese.

“Pur abitando ciascuno a casa propria, pare che più volte il ballerino napoletano (Gabriele Esposito, ndr), ufficialmente single, abbia trascorso la serata con il cantante milanese -si legge nella descrizione delle foto della presunta coppia, pubblicate da Chi-. Lo stesso è accaduto domenica scorsa: partito la mattina presto per Roma (Gabriele, ndr), dove aveva uno stage di danza, è rientrato in treno in serata. E chi c’era ad aspettarlo? Mahmood. Che lo ha accolto a bordo di una vettura rossa […] e lo ha portato a casa propria. Un bacio, o almeno quello che sembra un bacio, quando Gabriele sale in macchina”. E poi? E poi via, dentro al portone di casa: Da lì nessuna notizia fino all’indomani”.

Mahmood atteso nei panni di ospite ad Amici 2020

Al momento, non ci è dato sapere se i rumor sulla presunta liaison amorosa tra il cantante e il ballerino siano veri. Tuttavia, circa le foto del misterioso "rendez-vous" di Mahmood e Gabriele Esposito, non sono mancati i commenti del web in queste ore. "Pare che #Mahmood si sia fidanzato con tale Gabriele Esposito (in foto). Mi chiedo cosa abbia lui che io non ho... tzè..."; si legge tra gli ultimi tweet, condivisi in rete.

Attesa dai telespettatori è, intanto, la nuova ospitata tv di Mahmood prevista al serale di Amici di Maria De Filippi 2020. Nella cui seconda diretta, che andrà in onda venerdì 6 marzo e in prima serata su Canale 5, il cantante sarà chiamato a duettare con la concorrente ed aspirante cantante Gaia Gozzi.