Malena in quartena: "Il sesso virtuale è il mio smart working"

In tempi di quarantena, molti hanno continuato a lavorare grazie alla modalità smart working che ha coinvolto anche la porno attrice Malena.

Nota per i suoi film di successo nell’ambito del cinema a luci rosse, Malena si è fatta apprezzare anche per simpatia grazie alla partecipazione a L’Isola dei famosi. Scoperta da Rocco Siffredi, stava proprio lavorando su un set con lui quando è scoppiata l’emergenza coronavirus che l’ha costretta a ritornare in Italia. Ora in quarantena in Puglia, dove vive con sua madre, Malena non risente di questa convivenza forzata, anzi “si sente come ai tempi della scuola”.

Intervistata da Il fatto quotidiano, quindi, l’attrice ha raccontato questo particolare periodo facendosi portavoce delle nuove esigenze di uomini e donne in tempi di coronavirus, quando qualunque contatto fisico è limitato e considerato pericoloso.

“ Con le Malenite (sue fan, ndr) ci teniamo compagnia e condividiamo le impressioni sulla quarantena – ha raccontato - . Sono disperate ”. Secondo Malena, infatti, sono più le donne a risentire dell’assenza di contatti fisici rispetto agli uomini. “ Le donne si mandano messaggi di allarme. Non sanno con chi sfogare questi ormoni. Chissà dopo cosa accadrà ”, ha sottolineato notando come, invece, gli uomini siano più “mentali”.

I ragazzi, secondo quanto riportato dall’attrice a luci rosse, si dedicano di più al mondo virtuale. “Non si placano. Sto lavorando molto sul web e gli adulti stanno scoprendo il sesso virtuale – ha notato lei - . È il mio smart working ”.

In questo modo, quindi, Malena sta continuando nella sua professione nonostante sia a casa con la madre, ma ha assicurato: “ Ho i miei spazi. Poi ho 37 anni e non sono una bambina ”. Lei, però, non nasconde di essere rimasta male per alcuni atteggiamenti notati sul web e di cui si sono rese protagoniste delle ragazzine. “ Stanno pubblicando dei video tutorial volgarissimi – ha precisato - . Sembrano delle disperate, non dobbiamo dimenticare che su Instagram vanno pure i minori ”.