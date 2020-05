Malore per Sandra Milo, la figlia: "Colpa dello sciopero della fame"

Dopo essersi incatenata davanti a Palazzo Chigi per cercare un confronto con il premier Conte, Sandra Milo ha avuto un malore. L'attrice si sarebbe dovuta collegare in diretta con il programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ma al suo posto si è presentata la figlia Deborah, che ha raccontato del malore della donna.

Nei giorni scorsi l'attrice, a 87 anni suonati, aveva iniziato lo sciopero della fame per chiedere che i lavoratori del mondo dello spettacolo non venissero dimenticati in questa fase di ripresa post quarantena. Sandra Milo si era esposta in prima persona in qualità di responsabile nazionale di un movimento culturale di artisti, autonomi e partite iva del settore spettacolo. La sua battaglia per la categoria era iniziata ufficialmente dieci giorni fa, il 19 maggio, quando dai microfoni della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" aveva lanciato la sfida al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: " Comincio lo sciopero della fame finché non mi riceve ".