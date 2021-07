Malore sul palco per Curreri: in terapia intensiva il cantante degli Stadio

Gaetano Curreri, cantautore e frontman degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva dopo un malore che lo ha colpito, all'improvviso, durante l'ultimo live. Il pubblico lo aveva applaudito fino a pochi istanti prima. Poi lo ha visto accasciarsi a terra sul palco dal quale si stava esibendo con il suo gruppo, gli Stadio, nella seconda tappa del tour "30 anni di generazione di fenomeni" cominciato il 24 luglio scorso.

Come riporta il Corriere Adriatico, il concerto stava volgendo al termine e il cantante si stava esibendo sul palco di piazza Piacentini insieme al Solis String Quartet. Poco prima della fine della live, intorno alle ore 23, Gaetano Curreri stava salutando il pubblico con il celebre brano "Piazza Grande", quando ha accusato un malore. L'artista è collassato privo di sensi tra l'incredulità dei colleghi - il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi - che lo hanno sorretto per primi e l'apprensione del pubblico, che ha assistito attonito alla scena. Nelle prime file si è scatenato il panico ma l'intervento dei sanitari del 118, presenti all'evento per garantire la consueta copertura sanitaria, è stato immediato.

I soccorritori si sono subito accorti della gravità della situazione e Gaetano Curreri è stato subito trasportato in ambulanza all'ospedale "Mazzone" di Ascoli Piceno. " Gaetano ha avuto un malore - s i legge sulla pagina ufficiale Facebook degli Stadio - in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile ". Un messaggio dello staff, scritto nel cuore della notte, che però non spiega la causa del malore, che ha colpito Gaetano Curreri e che lo vede ora in gravi condizioni. Per il Corriere Adriatico, però, si tratterebbe di un infarto.

L'artista, 69 anni compiuti lo scorso giugno, nel 2003 era stato colpito da un ictus e per molti il malore potrebbe essere stato causato dallo stesso problema. Non è escluso, però, che Curreri sia collassato sul palco per un problema al cuore. L'Adnkronos, infatti, riporta che in passato il cantautore, che ha lavorato a stretto contatto anche con Vasco Rossi, ha sofferto di problemi cardiaci. Dall'entourage degli Stadio assicurano che appena ci saranno novità sulle condizioni di salute del cantante, le notizie saranno date attraverso i profili social della band per rassicurare i fan, che stanno vivendo ore di apprensione.