"Mamma mise l'lsd nel tè del re...". La rivelazione choc di Romina Power

Romina Power è sempre stata una donna molto libera e non ha mai nascosto il suo lato più provocatorio. Ha vissuto anni di forti cambiamenti e non si nasconde quando c'è da raccontare le esperienze vissute in passato, anche quelle più forti, con buona pace di chi potrebbe giudicarla. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Romina Power ha rivelato un aneddoto molto particolare, che coinvolge addirittura il re di Giordania. L'ex moglie di Al Bano è cresciuta in una famiglia molto particolare. I suoi genitori erano Tyrone Power e Linda Christian, due grandi divi di Hollywood, che le hanno fatto vivere esperienze molto forti, oggi forse impensabili.

L'ex moglie di Al Bano, che con il cantante di Cellino San Marco ha recuperato un buon rapporto dopo alcuni anni burrascosi, ha rivelato a Serena Bortone di quella volta in cui insieme ai suoi genitori è andata a far visita al re di Giordania. L'intera famiglia Power è stata ospite nella sontuosa abitazione del sovrano, che fatto scoprire loro le più belle attrattive del Paese. " Ci ha accompagnato a vedere Petra, ci ha portato in un altro suo palazzo sul Mar Morto. Era tutto bellissimo e perfetto. Tutte le sere c'era la proiezione di un film nel suo teatro privato ", ha raccontato l'attrice e cantante con un po' di nostalgia.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che " una sera non so come è venuto in mente a mia madre di mettergli l'lsd nel tè, senza dirgli niente. Poi siamo andati sulla spiaggia a guardare le stelle, stavamo tutti così ". L'lsd è una droga allucinogena che ha conosciuto la sua massima diffusione tra gli anni Sessanta e Settanta, altamente dannosa per l'organismo, che crea dipendenza. L'aneddoto di Romina Power ha inevitabilmente scatenato grande ilarità in studio, ma anche un po' di imbarazzo nella conduttrice e, soprattutto, nella figlia della cantante, Romina jr, ospite fissa di Serena Bortone.