Maneskin sempre più internazionali, anche Angelina Jolie al concerto

I Maneskin possono ufficialmente dire di avere conquistato lo status di band internazionale. Il concerto al Circo Massimo di Roma ha richiamato oltre 70mila persone, facendo risuonare la notizia in tutto il mondo. A testimoniare la notorietà che Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno raggiunto negli ultimi dodici mesi, c'è la partecipazione di una fan d'eccezione al loro concerto romano.

In mezzo al pubblico a ballare e cantare, infatti, c'era anche Angelina Jolie. Da giorni la diva di Hollywood si trova a Roma per effettuare le riprese del film "Without blood" da lei diretto e tratto dal romanzo di Alessandro Baricco "Senza sangue". L'attrice si è così concessa una pausa dal set e ha assistito al concerto dei Maneskin svoltosi sabato scorso nella capitale. Con lei c'era anche la figlia Shiloh Nouvel, 16 anni, che la Jolie ha avuto dalla relazione con Brad Pitt. Nelle due ore di spettacolo mamma e figlia hanno ballato e cantato in mezzo al pubblico, come due spettatrici qualsiasi, in una delle tribunette sistemate per l'occasione all'interno del Circo Massimo.

La Jolie e sua figlia non sono però passate inosservate. Madre e figlia hanno provato a mescolarsi alla folla intervenuta per assistere al concerto dei Maneskin, ma i cellulari di molti presenti le hanno immortalate in più occasioni mentre intonavano "I wanna be your slave" o ballavano "Beggin'". Entrambe vestite di nero, le due americane si sono lasciate riprendere continuando a seguire la performance di Damiano e compagni fino alla fine del concerto, quando la diva di Hollywood è stata scortata fuori dalle sue bodyguard. E sui social network la loro presenza al Circo Massimo ha avuto risonanza internazionale. Tra gli altri ospiti avvistati nella zone vip da segnalare anche Gabriele Muccino, Anna Ferzetti e Anna Foglietta.

THE Angelina Jolie singing and dancing to Måneskin??? This is so iconic pic.twitter.com/uulrIz3BlW — Sigrid (@manesimp) July 10, 2022