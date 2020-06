Maradona choc: balla con l'ex compagna e si abbassa i pantaloni. Il video è virale

Diego Armando Maradona non si smentisce mai e continua a far parlare di sé ma non in positivo. In queste ore in rete stanno circolando alcuni suoi video in cui si è messo in luce negativamente. L'attuale allenatore del Gimnasia La Plata si trova in Argentina dove è ancora in vigore il lockdown per via della pandemia da coronavirus che ha travolto il mondo intero ma nonostante i divieti imposti dalle autorità argentine Maradona si è riunito in un appartamento insieme ad alcuni amici e alla sua ex compagna Veronica Ojeda dove si è improvvisato danzatore.

Video virali

Sui social stanno circolando alcuni video che ritraggono Maradona intento a ballare con l'ex fidanzata e fin qui niente di male. Verso la parte finale di uno dei video in questione, però, si vede l'ex fuoriclasse di Napoli e Barcellona abbassarsi sia i pantaloni che le mutande restando nudo davanti all'ex compagna e mostrando le natiche a chi stava girando il filmato poi finito in rete e divenuto subito virale.

Un día nos diste goles, hoy solo nos das vergüenza Maradona pic.twitter.com/A3ylUl6Xhv — Lanata Forever (@LanatoForever) June 22, 2020

I fan e gli amanti di Maradona hanno commentato con sdegno e preoccupazione la performance del 59enne di Lanus che nei filmanti in questione è parso in evidente difficoltà fisica e psicologica con palesi difficoltà anche nell'esprimersi verbalmente:

Entre el "bombón asesino" que baila Diego A. Maradona y la Pandemia, no se que es más grotesco y terroríficopic.twitter.com/mSY4agVDi5 — ignacio suarez (@fantasmasuarez) June 22, 2020

I commenti si sono sprecati contro l'ex fenomeno del calcio mondiale, definito da molti il più grande di tutti i tempi: "È tutto così grottesco e terrificante: una volta ci davi gol e felicità, ora proviamo solo vergogna" e ancora "Questo video dovrebbero vederlo tutti i giovani: quello che è stato il più grande calciatore della storia, oggi è uno straccio umano che non riesce neanche a parlare, dopo tanti anni di consumo di droghe pesanti e alcol", due dei tanti commenti postati dagli utenti sui social network.

La mano de Dios

Proprio eri, 22 giugno, c'era anche un anniversario importante da celebrare: i 34 anni dalla famosa "Mano de Dios". Con quel gol galeotto siglato con la mano dall'ex giocatore del Napoli l'Argentina eliminò la furente Inghilterra nel famoso mondiale del 1986 in Messico poi vinto dall'Albiceleste. Recentemente, tra l'altro, l'allenatore del Gimnasia La Plata si era complimentato con il Dries Mertens per essere diventato il marcatore all time della storia degli azzurri e con i partenopei stessi per la vittoria in finale di Coppa Italia ed era apparso in discrete condizioni fisiche. Questi video postati sui social di certo non rendono giustizia ad una leggenda vivente del calcio mondiale

