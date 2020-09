Gf Vip, la contessa senza freni. Dalla Parietti alla Ruta, ce l'ha con tutti

Al Grande Fratello non è entrato un concorrente, ma un vero e proprio ciclone. La contessa Patrizia De Blanck ha messo subito le cose in chiaro su chi sarà una delle protagoniste del reality di quest’anno. La sua sfuriata con Tommaso Zorzi “ non ti saluto! Str***o ” ha fatto impazzire i social. Il suo modo di parlare colorito, condito con tanti “vaffa” l’ha fatta subito diventare la “contessa del popolo” come lei stessa di definisce da tanto tempo.

E non è bastata la notte per farla tranquillizzare, anzi, le luci che al Grande Fratello rimangono accese per permettere le riprese, l’hanno talmente infastidita da farla urlare contro la produzione: “ Io non faccio un caz*o di un caz*o. Non me ne frega proprio niente. Mi lasciate con quelle luci che non posso dormire la notte. Io me ne vado. Non posso vivere in queste condizioni. Mi sono rotta i cog*ioni ”.

Un intento che non ha però ancora messo in pratica, anzi, dopo colazione e in prossimità del pranzo, la contessa si è lasciata andare a divertenti racconti, legando particolarmente con Tommaso Zorzi che la sera prima, per farsi perdonare, si è inginocchiato ai suoi piedi. Con l’influencer, che al momento è tra i preferiti della Casa, ci sono state chiacchiere fitte fitte ma non certo prive di contenuti senza freni.

“ Io ho una mente iperattiva, un cervello ipertrofico - ha raccontato - basta che tu inizi a parlare già so dove vuoi andare a parare. Questa caratteristica l’ho dovuta sviluppare fin da piccola con mia madre che era sì bellissima, ma una grande str***a , che mi ha fatto sposare quando avevo 16 anni ”. E proprio parlando del marito inglese, ha raccontato nella sua maniera divertente e colorita di averlo trovato a letto con uno dei loro migliori amici: “ Ma se fosse stato solo questo mica lo avrei lasciato, ci starei ancora insieme. Era i suo vizio del gioco che io non sopportavo. Stare in piedi ogni notte in giro per i Casinò, due pa**e, per chi non gioca una grande rottura ”.

Ma le cose non si sono fermate lì e il pensiero è andato alla Marchesa D’Aragona con cui due anni fa era arrivata quasi alle mani quando era entrata nella casa del Grande Fratello. Oggi ha ripreso in discorso parlando di Maria Ripa di Meana: “ Lei dice - riferendosi alla D’Aragona - è una fasulla, dice che era una sua grande amica ma non è assolutamente vero, io ero una sua amica, lei solo la sua massaggiatrice ”.

E poi ancora: “ Alba Parietti è una str***a, il figlio è carino ma lei mmmmhhh ha qualcosa che non va ”. Ce n’è anche per Maria Teresa Ruta che entrerà nella Casa venerdì prossimo insieme alla figlia come unico concorrente: “ Maria Teresa è una rompic***o, non so se è cambiata , ma quando ha fatto l’Isola con Giada era proprio così ”.