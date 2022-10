Marco Bellavia rompe il silenzio. Il primo video social è con il figlio

Dopo avere abbandonato la casa del Gf Vip per una grave crisi psicologa, acuita dall’indifferenza e dall’odio di alcuni gieffini, Marco Bellavia è tornato sui social network. Il conduttore di Bim Bum Bam è tornato in possesso del suo profilo Instagram e ha scelto di salutare i suoi follower con un video insieme all'amato figlio Filippo. Proprio del ragazzo aveva parlato durante gli ultimi giorni di permanenza nella casa, quando Bellavia aveva ammesso di sentire la sua mancanza e di essere confuso e stanco.

" Molto bene eccomi con Filippo, dammi un bacio ", ha scherzato Marco nel video, nel quale ha ironizzato su una pianta posizionata alle sue spalle portatrice di soldi. Una gag nella quale il conduttore è apparso sostanzialmente sereno e felice di avere riabbracciato il figlio dopo tre settimane di lontananza. Nell' ultima diretta del reality Alfonso Signorini aveva parlato di Bellavia e della sua impossibilità di essere presente in trasmissione. " Non sta bene, ci vorrà un po' di tempo. Ma contiamo di averlo presto con noi ", ha detto il conduttore in diretta. Ma il filmato social ha rincuorato i follower, che hanno potuto riabbracciarlo virtualmente dopo la brutta pagina di televisione andata in onda nell'ultima settimana.

Emarginato e bullizzato da molti concorrenti del Gf Vip, Marco Bellavia si è visto costretto a lasciare il gioco, ma il pubblico gli ha fatto sentire tutto il suo affetto e il suo appoggio sul web. L'uscita dal reality e la conseguente bufera mediatica, hanno portato il Grande fratello a prendere seri provvedimenti nei confronti di alcuni vipponi, come la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Ciacci, finito al televoto flash con Elenoire, Gegia e Patrizia.