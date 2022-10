"Piange senza lacrime". La polemica travolge Ginevra Lamborghini

"Lacrime di coccodrillo ". In tanti, tantissimi, hanno definito così la reazione di Ginevra Lamborghini alla squalifica dal gioco, dopo la brutta pagina di televisione a cui i telespettatori hanno assistito nell'ultima settimana del Grande fratello vip. L'abbandono di Marco Bellavia, bullizzato e emarginato dalla maggior parte dei gieffini a causa della sua depressione, ha aperto una durissima polemica social, che ha travolto Ginevra Lamborghini e altri concorrenti, accusati di avere isolato, deriso e non compreso la gravità del dramma vissuto da Bellavia nella Casa. E le lacrime, che Ginevra Lamborghini ha versato subito dopo la comunicazione ufficiale della sua eliminazione, non hanno fatto altro che amplificare il dissenso.

In pochi hanno creduto alla sua disperazione e alle scuse, che l'ereditiera ha fatto a Marco dopo essersi accorta della gravita delle parole pronunciate contro il conduttore. " Piange ma senza lacrime ", hanno scritto in molti sotto al post Instagram del Gf Vip, nel quale si comunicava la sua esclusione dal reality. Mentre un altro utente commentava: " Quando non riesci a far scendere lacrime, singhiozzi. Show ". Un'ondata di livore social che ha costretto lo staff che si stava occupando della pagina Instagram di Ginevra, mentre lei era nella Casa, a disabilitare l'opzione commenti. Impossibile lasciare un appunto sotto ai post dell'ereditiera. Ma c'è da credere che il suo direct sia pieno di messaggi.

Le critiche dei vip a Ginevra

A criticarla sono stati anche molti volti noti del mondo dello spettacolo. Ex concorrenti che nella Casa hanno vissuto prima di lei o semplicemente opinionisti che, mai come in questa occasione, avrebbero voluto stendere un velo pietoso su un caso di brutta tv. " Ginevra non la capisci perché ha detto solo cazzate sulla sua storia!!! Ciao!!", ha tuonato su Twitter Manila Nazzaro, mentre Valeria Graci le faceva eco: "Questa piange per la squalifica non per quello che ha detto!" . In molti hanno pensato che le lacrime versate dalla concorrente fossero dovute più all'uscita di scena, che non a una vera presa di coscienza di quanto detto e fatto nella Casa contro Marco. E così sono piovute altre critiche vip. " È facile dire non volevo! Bisogna pagare le conseguenze quando si sbaglia, così da non sbagliare mai più!! fuori! Cara Ginevra tu stai uscendo da carnefice, Marco è uscito da vittima non dimenticare!", ha scritto Ursula Bennardo di Uomini e Donne, mentre l'opinionista Emanuela Tittocchia sottolineava: "Piangeva perché era preoccupata dei "cattivi" che avrebbe incontrato fuori dal GF".

E qualcuno, come il musicista Kevin Sacchi, ha persino ritirato fuori la storia degli attriti tra Ginevra e Elettra: " Finalmente fuori! Ora capisco perché tua sorella Elettra non voglia aver un rapporto con una persona incivile come te. C'è gente che soffre di depressione o che si suicida, cara Ginevra prima di andare in televisione impara il rispetto! Adios ". Uno tra migliaia di giudizi e critiche negative che da ore stanno circolando sui social su Ginevra.

Questa piagne per la squalifica non per quello che ha detto! #GrandeFratelloVip — Valeria Graci (@gracivaleria) October 3, 2022