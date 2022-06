Marco Cucolo costretto a abbandonare l'Isola: "Problemi di salute"

A tre mesi di distanza dal suo sbarco all'Isola dei famosi, Marco Cucolo ha dovuto alzare bandiera bianca. Il fidanzato di Lory Del Santo, che ha resistito ottanta giorni tra fame e fatiche, ha abbandonato il gioco a causa di problemi di salute. Lo staff medico presente in Honduras avrebbe trovato il concorrente in condizioni tali da non potergli consentire di proseguire il suo percorso verso la finale.

Due giorni fa Marco Cucolo e Edoardo Tavassi avevano lasciato gli altri naufraghi per ricevere cure mediche nell'infermeria allestita sull'isola. Entrambi erano stati visitati dal medico locale ma, mentre il fratello di Guendalina è stato giudicato guaribile in pochi giorni (a causa di un problema ai denti), le condizioni di Cucolo sono risultate più serie, tanto da impedirgli di continuare il reality. " Per questioni mediche, Marco è costretto ad abbandonare definitivamente il gioco", si legge sul sito ufficiale del programma di Canale Cinque: "Dopo tre mesi di lotta alla sopravvivenza ed un percorso affrontato con forza e tenacia, ad un passo dal traguardo finale Marco Cucolo è costretto a rientrare in Italia" .

L'edizione corrente dell'Isola sarà ricordata per essere stata una delle più difficili tra ritiri e infortuni. Una settimana fa era toccato al modello Roger Balduino ritirarsi per un infortunio alla caviglia. Ma prima di lui c'erano stati i ritiri di Jeremias Rodriguez, Guendalina Tavassi, Patrizia Bonetti e Jovana Djodjevic che, per un motivo o per l'altro, hanno deciso di concludere la loro esperienza televisiva prima del tempo.

In merito all'abbandono di Cucolo, la produzione del programma condotto da Ilary Blasi non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del concorrente. Neppure la pagina Instagram di Marco, gestita dal suo staff, riporta le motivazioni dell'abbandono. Marco dovrebbe fare ritorno in Italia nelle prossime ore e riabbracciare così la sua compagna Lory Del Santo, eliminata nel corso dell'ultima puntata con un televoto lampo. La coppia ha resistito quasi tre mesi nel reality e ha ceduto a un passo dalla finalissima. Al suo rientro Cucolo si troverà a dovere affrontare il "caso", che ha coinvolto la fidanzata nelle ultime ore.