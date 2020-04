Margherita Buy in quarantena: "Ho scelto la colonna sonora del mio funerale"

La quarantena di Margherita Buy procede diversamente da quella di molti altri volti noti dello spettacolo: niente pulizie, tanto sonno, nessun film o programma televisivo perché “i palinsesti sono pieni di pellicole agitate”.

L’attrice, pluripremiata con il David di Donatello e il Nastro d’Argento, ha raccontato a Il Fatto Quotidiano il suo periodo di clausura forzata a causa dell’emergenza coronavirus. A differenza di molti colleghi che stanno trascorrendo le giornate in casa tra pulizie e cucina, la Buy ha ammesso di non volersi allineare alla massa. La sua quarantena, quindi, trascorre con qualche serie tv – purchè non le crei agitazione – e alcuni buoni libri tra le mani.

“ (Come sto?, ndr) Bene, la preoccupazione non è legata a me, ma a quello che accade in generale – ha spiegato l’attrice – [...] Il sonno non mi è mai mancato. Io dormo ”. Se tanti in questo periodo dormono poco a causa dei mille pensieri che offuscano la mente, Margherita Buy ha ammesso di riuscire a riposare tranquillamente, ma ciò che la amareggia è il senso di oppressione unito alla incapacità di potersi rendere utile alla situazione.

“( Sono, ndr) giusto dispiaciuta per questo senso di oppressione – ha detto – , (per, ndr) l' incapacità di essere utile: la condizione da ‘inerme’ è la peggiore ”. Intanto, l’attrice si rifiuta categoricamente di cantare dal balcone come molti italiani perché “ i vicini sono sempre gli stessi, neanche ci salutiamo, non voglio vergognarmi quando questa situazione sarà finita ”, di pulire casa, che le appare come “ un impegno eccessivo ” e di vedere film o programmi tv perché detesta “ tutto quello che mi mette ansia ”.