Amici, Maria De Filippi saluta l'eliminato in lacrime: "Sei perbene"

Lo scorso venerdì 20 marzo, su Canale 5 è stata trasmessa la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, che ha decretato l'eliminazione di uno dei cantanti più amati dai telespettatori del diciannovesimo serale del talent Mediaset. Anche la quarta puntata serale di Amici 2020 è stata segnata dall'assenza del pubblico in studio, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per la prevenzione del Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l'Italia. E nel corso dell'ultima diretta, ad un passo dalla semifinale, non sono mancati i colpi di scena.

La puntata ha visto i talenti sfidarsi in quattro gironi. Il primo girone ha visto in sfida tra loro le cantanti Nyv e Gaia Gozzi. E la prima ad aggiudicarsi la maglia per l'accesso alla semifinale di Amici è stata la cantante Nyv. La quale potrebbe rivelarsi la vincitrice del talent, alla luce del fatto che -almeno per il momento- sembra mettere d'accordo pubblico e giurati.

La seconda manche ha visto, invece, in sfida gli acerrimi nemici Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. I due ballerini, nel corso della terza diretta, erano stati protagonisti di uno scontro di fuoco, in occasione del quale il ballerino cubano Javier aveva contestato le votazioni espresse dai giudici in favore del ballerino ucraino Nicolai. In quelle difficili circostanze, finito in preda ad una sfuriata contro i giudici e appoggiato dai consensi della maestra Alessandra Celentano, Rojas aveva minacciato di abbandonare il talent, ritenendo del tutto ingiuste le votazioni dei giudici. Dal suo canto e in favore di Rojas, la Celentano aveva espresso che i voti assegnati dai colleghi di giuria, tra cui Vanessa Incontrada, non fossero a suo dire oggettivi ma soggettivi. Una posizione, quella assunta dalla maestra, che Maria De Filippi ha stigmatizzato nella quarta puntata, prima mostrando un filmato in cui l'étoile Eleonora Abbagnato si esprime in favore di Nicolai (dando un 7 a Javier e un 8 per le "interpretazioni ribelli" a Nicolai, ndr), poi redarguendo la Celentano con le seguenti parole: "Penso che a volte i tuoi comportamenti rischino di alimentare dei conflitti tra i ragazzi. Che si potrebbero evitare. E penso che, nonostante ti voglia bene e ti conosca da 20 anni, a volte sbagli. Le persone che hanno pensato di sapere tutto, hanno fatto una brutta fine". Alla fine del secondo girone e secondo i voti assegnati proprio dai professori, ad accedere alla semifinale è stato il "pupillo" della Celentano, Javier. Nicolai, tuttavia, poco dopo si è aggiudicato la terza maglia, volando anche lui in semifinale.