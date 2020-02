Marina Luczenko è l'arma segreta di Szczesny

Wojciech Szczesny veste la maglia della Juventus dal 2017 e questa è la sua terza stagione in bianconero. Il 29enne polacco, pian piano, è diventato un punto di forza della Vecchia Signora e fino a questo momento ha messo insieme 85 presenze in tutte le competizioni con la Juventus e da qui a fine anno supererà le 100 partite in bianconero: non male se consideriamo che il primo anno dovette duellare per il posto con Gianluigi Buffon.

Szczesny ha preso definitivamente i galloni da titolare l'anno passato quando Buffon andò al Psg con il polacco che vinse il dualismo con Mattia Perin e da quel momento non ha più lasciato il posto. Il polacco in carriera ha anche giocato per cinque anni e mezzo all'Arsenal e per due stagioni alla Roma salvo poi tornare alla base, ovvero ai Gunners, che lo cedettero poi alla Juventus, bisognosa di un estremo difensore di livello.

Wojciech è anche diventato un punto di riferimento per la nazionale polacca con cui ha messo insieme 46 gettoni. Szczesny è uno di poche parole e di tanti fatti e qualche giorno fa ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2024 con uno stipendio netto da 7 milioni di euro a stagione.

L'ex Roma e Arsenal ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Juventus TV: "Il rinnovo è una dimostrazione di fiducia da parte della società. Le mie sensazioni sono bellissime, sono molto contento. Obiettivi? Vincere più titoli, sarò alla Juventus fino al 2024 e voglio vincere tutto. È l'obiettivo del club e di tutti i calciatori, quindi bisogna sudare, correre e sacrificarsi per raggiungerli".

Wojciech è una persona equilibrata sia in campo che nella vita privata dove da qualche anno è impegnato con la bellissima moglie, la cantante e attrice ucraina Marina Luczenko che ha un grande seguito su Instagram con oltre 700.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video. Marina è nata in Ucraiana ma in tenera età si è trasferita in Polonia con la famiglia e da qualche anno è la compagna di vita di Wojciech con cui ha anche avuto un figlio.

Marina ha anche confermato come suo marito sia anche un bravo cantautore e non solo un ottimo portiere: "Lui sa cosa voglio raccontare con la musica e lo ha centrato perfettamente, è sensibile e ha un animo artistico oltre a un grande gusto per la musica. In campo è fortissimo, ha carattere, ma a casa è buono, sensibile. Mi supporta in ogni modo, come faccio io con lui: è rispetto reciproco perché ci divertiamo entrambi nell’essere molto impegnati. Alla fine, io sono la sua prima fan e viceversa".



