Fuori programma a C'è posta per Te, Maria De Filippi abbandona lo studio

Il tormentone "Maria io esco" è tornato protagonista dell'ultima puntata di C'è Posta per te, solo che ad uscire è stata proprio Maria De Filippi. La conduttrice, al termine di una difficile trattativa familiare, si è vista costretta ad abbandonare lo studio per alcuni minuti e seguire quanto stava succedendo nel backstage tra i protagonisti di una delle storie della serata.

Tra le storie dell'ultima puntata di C'è posta per te c'è stata quella di una madre che ha mandato a chiamare i due figli, Davide e Giulia, con i quali ha interrotto i rapporti da quando ha un nuovo compagno. I due ragazzi, accompagnati dai rispettivi fidanzati, hanno ascoltato l'accorato appello della mamma alla riconciliazione, ma alla fine hanno deciso di chiudere la busta senza incontrare la donna. Maria De Filippi, comprendendo la possibile apertura del figlio Davide, gli ha rivolto un singolare suggerimento: " Davide se ti capita lungo il tunnel di ripensarci me lo dici? ". Il ragazzo ha fatto un cenno con la testa e insieme agli altri tre ospiti ha abbandonato lo studio, percorrendo la lunga galleria che porta nel backstage.

Alla madre, visibilmente colpita dalla decisione dei figli, Maria De Filippi ha chiesto di attendere qualche istante per vedere se il figlio fosse tornato sui suoi passi. La conduttrice ha così abbandonato lo studio per almeno cinque minuti, lasciandolo deserto tra l'incredulità del pubblico presente. Il fuori programma ha scatenato il popolo dei social.