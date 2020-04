Martina Stella, super sexy in reggiseno fa uscire di testa i fan

Stupefacente la bellezza sensuale e frizzante della bionda star italiana Martina Stella. Passano gli anni ma l'attrice de "L'utlimo bacio" continua ad ammaliare e ipnotizzare per il suo corpo da sballo e il fascino carismatico. Basta dare un'occhiata al suo ultimo post per perdere la testa ammirando lo scatto ad alto tasso di eroticità. La Stella è davvero incantevole in versione sexy rockstar. Nelle ultime ore ha condiviso con i fan sul suo account Instagram una carrellata di foto dove la stupenda attrice appare in tutta la sua bellezza conturbante, da mozzare il fiato. Una forma fisica sensazionale quella di Martina. Sui social l'artista è amatissima e, del resto, il suo seguito è altissimo, contando quasi mezzo milione di follower, che con passione quotidianamente seguono le gesta e i momenti spumeggianti e hot di lei. Il popolo web è estasiato dalla effervescenza di Martina Stella che su Instagram allieta il cuore e i sensi dei fan con balletti sensuali e foto "bollenti" in reggiseno. Dopo diverse esperienze attoriali di tutto rispettto, oggi, la Stella è anche modella e influencer acclamatissima. Il popolp web è ai suoi piedi, e come dargli torto viste le virtù della bella fiorentina: corpo perfetto e provocante ed energia esplosiva che manda in tilt tutti.

L'attrice de L'ultimo bacio in versione sexy rockstar

La quarantena non trattiene la spumeggiante Martina Stella dall'esibirsi sui social network per allietare le giornate in isolamento dei suoi ammiratori. Giornalmente la stupenda attrice regala qualche sorpresa ai follower, postando scorci di vita privata e istanti hot. Abbiamo ammirato negli ultimi giorni la sportività della bionda diva di Impruneta nei suoi video tutorial, con i cui allenamenti detta qualche dritta utile, o i balletti sexy del risveglio mattutino a ritmo di "twerk". E poi la sua apparizione sul trend ora in auge: i video di TikTok, popolari tra i giovanissimi. In compagnia della piccola Ginevra, si diverte a mettere su delle piacevoli scenografie. Oltre la bellezza da urlo, l'attrice possiede capacita artistche davvero stupefacenti. E che dire degli scatti ad alto tenore erotico che turbano le vite di moltissimi fan.

E il post apparso poche ora fa su Instagram lo testimonia appieno. Martina Stella è spettacolare nella foto social dove appare in un mood da vera rockstar. Indosso soltanto dei leggings neri attillatissimi che le mettono in risalto le sue forme da capogiro e sopra un reggiseno di pizzo che le "strizza" il décolléte esplosivo. Tutto intorno a lei in terra si vedono sparsi vari libri e vecchi dischi in vinile. La foto sprigona erotismo e sensualità all'ennesima potenza: Martina è appogiata delicatamente su un divano di pelle bianco con lato A in bella mostra, che turba le coscenze, e i tacchi a stiletto vertiginosi le danno un'aria da pantera nera. L'immagine èstrabiliante e fa impazzire e andare in tilt che li osserva con funzione zoom attivata. La sensualità allo stato puro. Come non lasciarsi incantare poi dallo sguardo ammaliante e provocatorio dell'attrice. Nello scatto si vede Martina Stella in tutta la sua straordinaria bellezza: fisico da paura e curve sinuose da sogno.