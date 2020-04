Massimo Boldi: “Temevo di morire, ma sto bene"

La quarantena di Massimo Boldi procede “così così”: l’attore e regista sta trascorrendo questo periodo con la figlia Marta e la governante, ma è lontano dalla fidanzata Irene che non vede da più di un mese.

Visti i tempi che corrono, la paura di essere colpito dal coronavirus o di morire Boldi ce l’ha avuta ma, ad oggi, l’età non gli pesa affatto. “ Paura di morire? Sì – ha spiegato lui in una intervista a Libero - . Ho 74 anni, anche se ne dimostro sessanta, sto bene e trom.. ”. Così Massimo ha messo a tacere chiunque possa pensare che l’età anagrafica inizi a farsi sentire e ha confermato il prosieguo della sua relazione con la 40enne Irene.

Nonostante il lockdown li stia tenendo lontani, Boldi e la compagna non si perdono di vista grazie al telefono. “ Un mese fa, anzi di più, abbiamo fatto l’ultimo weekend insieme e le ho detto: ‘Non ci vedremo più, sento l’odore di imbroglio’ – ha raccontato - . Meno male ci sono i telefoni ”.

L’attore parla proprio di imbroglio dimostrando di non condividere affatto le restrizioni decise dal governo durante questa emergenza. “ Ritengo questo coronavirus un castigo di Dio. Un po’ esagerato...Il virus è arrivato ora che abbiamo un governo debole, che fa quello che si può: ossia nulla – ha tuonato Boldi – [...] Il nostro è un governo fatto da dilettanti non votati. Solo i 5 stelle sono stati votati, gli altri si sono aggregati. Fossi stato in Conte, davanti ad una situazione così, avrei lasciato [...] E forse avrebbero sostituito qualche ministro con personaggi più d’esperienza ”.

Secondo Massimo Boldi il virus sarebbe “ qualcosa di organizzato per dare 20/30 anni in più al pianeta ”. “ Sono dalla parte di Vittorio Sgarbi e Red Ronnie – ha fatto sapere - . È un virus, può uccidere come le altre malattie. Ma è diventato una pandemia perché lo hanno fatto diventare pandemia ”.

Se il pianeta, il clima e l’ambiente stanno tornando a respirare proprio grazie alla riduzione dell’inquinamento, però, Massimo Boldi torna a sottolineare come questa situazione creerà gravi danni all’economia e al settore del cinema. Quasi certo che il cinepanettone con Taylor Mega, Enzo Salvi e Wanda Nara salterà, l’attore sta studiando per il nuovo film di Pupi Avati e ha avanzato una proposta per non mandare il mondo dello spettacolo al collasso.