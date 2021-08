Masterchef perde un'altra concorrente: è morta Anna Martelli

Ancora un lutto per Masterchef, il più popolare programma di cucina della tv satellitare. Nelle scorse ore è morta Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef dell'ottava edizione del programma. A darne l'annuncio è stato il profilo social del programma, con un messaggio particolarmente sentito: " È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste ". Maciste era il marito della signora Martelli, scomparso ormai diversi anni fa.

Non è sbagliato dire che Anna Martelli sia stata una delle concorrenti più amate degli ultimi anni a Masterchef. Ha saputo conquistare il pubblico con la sua genuinità e spontaneità. Nonostante non riucì a conquistare la finale, classificandosi solo 14esima, sono tanti i fan del programma che l'hanno apprezzata per il suo carattere e il suo approccio alla cucina. Anche i suoi diretti avversari nella corsa al titolo le dimostrarono grande affetto, tanto che da tutti gli altri chef veniva considerata quasi una nonna, alla quale portare massimo rispetto e con la quale confidarsi in caso di demoralizzazione, perché riusciva ad avere una parola buona per tutti e in qualunque momento.

Anna Martelli era un vulcando di energia, tanto che anche lo chef Antonino Cannavacciuolo la prese in simpatia. Il giudice ha più volte scherzato con Anna per il suo carattere così estroverso e per la sua grande loquacità, che faceva in modo che fosse ben voluta dall'intero gruppo di lavoro. Anna Martelli è morta a 72 anni ma a dispetto dell'età era una donna molto tecnologica e curiosa del mondo, tanto da essere esperta di smartphone. Aveva anche un profilo Instagram, anche se non lo aggiornava con frequenza e infatti l'ultima pubblicazione è stata effettuata nel 2019, quasi due anni fa.

Al momento non sono note le cause del suo decesso e sono pochi i dettagli pubblici della sua vita. Ha partecipato a Masterchef nel 2019 ed è durante la prima audizione che rivelò di essere era originaria di Pecetto Torinese. Nel corso del programma ha dichiarato di essere rimasta vedova nel 2016, quando è morto il suo amato marito Salvatore, da lei chiamato Maciste. È il terzo concorrente di Masterchef che muore nel 2021. Pochi mesi fa, infatti, era scomparso Paolo Armando, noto come "il Tigre", anche lui amatissimo dai fan di Masterchef. All'inizio dell'anno, invece, è morto Alberto Naponi, un altro aspirante chef.