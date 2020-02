Il matrimonio della principessa Beatrice si terrà a maggio?

Da mesi si parla del prossimo royal wedding che vedrà all’altare la principessa Beatrice e il suo fidanzato Edoardo Mapelli-Mozzi. Eppure non ne sappiamo ancora nulla, neanche quale sarà la chiesa in cui si celebreranno le nozze. A questo punto una domanda verrebbe spontanea: questo matrimonio s’ha da fare, oppure no? Si tratta del royal wedding più atteso dell’anno, ma ormai sembra una telenovela senza fine. Nelle puntate precedenti la festa di fidanzamento della principessa Beatrice stava per essere rimandata a causa dello scandalo Epstein che ha coinvolto il duca di York.

Alla fine si è tenuta lo stesso lo scorso 18 dicembre al Chiltern Firehouse, dove era stata organizzata da tempo. Il principe Andrea era assente per motivi facilmente intuibili, ma nonostante tutto il party è stato un successo, come ci raccontano ai tabloid. Ora sembra che la regina Elisabetta abbia offerto alla principessa Beatrice di organizzare i festeggiamenti nuziali a Buckingham Palace, come rivela Il Corriere.it. A tal proposito un insider ha raccontato al Daily Mail: “Bea era contentissima e ha accettato con enorme gratitudine. Si è trattato di un gesto davvero speciale, perché sarà il primo ricevimento di nozze che si terrà a Buckingham Palace da quello di William e Catherine del 2011”.

La regina Elisabetta vorrebbe garantire alla nipote un matrimonio da favola e farle dimenticare, ameno per un giorno, i guai del duca di York. Un’altra fonte di palazzo ha rivelato: “Sua Maestà non vuole che Beatrice possa soffrire in alcun modo a causa dei problemi che sta vivendo suo padre”. In questi ultimi giorni sui giornali ha iniziato a circolare una voce secondo la quale le nozze tanto attese tra Beatrice ed Edoardo sarebbero state rimandate dalla regina Elisabetta. Come ci racconta il Sun, la principessa sarebbe “furiosa” a causa di questa decisione inaspettata. Non si conoscono nemmeno i motivi di questo presunto rinvio, ma sembra che Sua Maestà voglia spostare l’evento a un momento più tranquillo, lontano dallo scandalo Epstein e dall’eco della Megxit.

Tuttavia su questo matrimonio continua ad aleggiare il mistero più assoluto. Non è mai stata comunicata neppure la data ufficiale. Il People sostiene che il tanto sospirato royal wedding dovrebbe aver luogo il 29 maggio 2020. Questo è il “giorno X” ripreso poi da tutti i tabloid. Buckingham Palace tace ancora eppure, se la data fosse vera, non mancherebbe più molto tempo. Perché, dunque, non c’è nemmeno un dettaglio confermato? Il magazine Elle puntualizza che è già stato spiegato molte volte che le nozze della principessa Beatrice saranno più riservate, lontane dallo sguardo indagatore dei media e dalle dirette televisive. Una decisione presa dalla regina Elisabetta per evitare un ulteriore strascico di polemiche nella vicenda che coinvolge il duca di York.