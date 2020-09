Stanza distrutta all'addio al nubilato di Elettra Lamborghini

Finalmente il prossimo 26 settembre Elettra Lamborghini si unirà a nozze con il suo amatissimo Afrojack. La coppia, che a causa del lockdown è stata costretta a rimandare la data del matrimonio, ora può celebrare il lieto evento. Ma prima c’è l’addio al nubilato che la cantante di "Musica e il resto scompare" ha festeggiato lo scorso week in Campania, nella caratteristica Tenuta San Domenico a Sant’angelo in Formis, vicino Caserta. I festeggiamenti sono durati ben tre giorni, tra cene luculliane, giochi in piscina, una gita a Capri e momenti di puro divertimento. Un addio al nubilato molto social dato che la Lamborghini ha condiviso tutto, o quasi, sul suo profilo instagram.

Una festa in sicurezza per evitare che l’addio al nubilato potesse essere disturbato dal virus. La cantante, infatti, ha preteso che i truccatori e i parrucchieri personali, come gli invitati al party, si sottoponessero al tampone. Una scelta dettata da diverse critiche ricevute nelle ultime settimane, dato che Elettra è stata più volte accusata di non rispettare le misure anti-Covid. E così per evitare altre critiche (a volte ingiustificate) la cantante ha deciso di optare per queste misure drastiche. Il party è stato un successo senza precetenti. Un vero e proprio trionfo per Elettra Lamborghini, e un ritorno d’immagine per la tenuta che, per tutto il resto del fine settimana, ha popolato le prime pagine dei siti di gossip.

Ma cosa resta dopo questa “notte da leoni”? Un vero e proprio disastro.

Sì, perché nonostante tutto, Elettra Lamborghini e gli invitati pare che non abbiano rispettato del tutto il contesto in cui erano ospiti. Il delirio è stato raccontato da Deianiria Marzano, influencer della Campania, che ha pubblicato nelle sue storie i retroscena di questo addio al nubilato lungo tre giorni.

"Io riporto queste foto solo per il bene della salute pubblica", scrive l’infuencer. "Per me potete pure far cadere le montagne. Forse questo non vi è chiaro", aggiunge. Nelle storie si vede tanto divertimento, ma anche tanta trasgressione. E a fine serata una delle stanze della tenuta è stata distrutta. Cosa è successo in quei 3 giorni?