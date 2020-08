Elettra Lamborghini: "I vip hanno il Covid e vanno in giro. Al mio matrimonio tutti faranno il tampone"

Tamponi anti-Covid per tutti. Elettra Lamborghini non fa sconti a nessuno neppure agli invitati del suo matrimonio. A poco più di una settimana dalle nozze, che la vedranno sposare il dj Nick van de Wall, l'ereditiera bolognese ha messo le cose in chiaro sui social. E non si tratta di un capriccio.

A far letteralmente scattare sulla difensiva Elettra Lamborghini è stata la recente impennata di contagi soprattutto tra i personaggi famosi. La cantante, che con il brano "La Isla" sta scalando le classifiche musicali estive, è apparsa sui social network per sfogarsi di una situazione diventata ormai insostenibile. Della serie: tutti sanno ma tacciono. " Sono inc***ata - ha esordito la Lamborghini nelle storie del suo profilo Instagram - la metà dei mie amici di Bologna sono tornati dalla Sardegna che hanno il coronavirus e giustamente se ne stanno a casa. Ma ci sono delle persone famose che so per certo che hanno preso il coronavirus - perché sono state in compagnia di altri non famosi risultati positivi e nei soliti posti - e non stanno facendo niente. Si rifiutano di fare il tampone e vanno in giro ".

Uno sfogo amaro quello della cantante bolognese che sembra riportare tutti indietro nel tempo. Lo scorso marzo, infatti, Elettra Lamborghini aveva affidato ai social network un duro sfogo contro coloro che, nonostante la quarantena, continuavano a uscire e far festa nelle case: " Io in quarantena e altri a far festa con gli amici ". A cinque mesi di distanza la situazione è decisamente diversa, ma la sostanza non sembra essere cambiata e l'ereditiera è corsa ai ripari.

Il prossimo 6 settembre Elettra e Afrojack, il disc jockey olandese con cui fa coppia fissa da alcuni anni, convoleranno a nozze. L'organizzazione dell'evento porta la firma del wedding planner dei vip Enzo Miccio, che sul lago di Como - si vocifera - abbia organizzato una festa da mille e una notte nonostante le stringenti restrizioni imposte dalla pandemia. E allora ecco la soluzione: tamponi anti-Covid a tutti gli invitati. " Al mio matrimonio chiederò a tutti i miei invitati di fare il tampone massimo tre giorni prima dell'evento ", ha spiegato la cantante sui social network. Scelta voluta o dovuta poco importa. Non basterà essere inseriti nella già ridotta lista degli invitati: non si entra se non muniti di referto che attesti la propria "negatività".