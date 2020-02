Ora Meghan Markle deve restituire i soldi pubblici

La situazione si evolve a un ritmo concitato. Nel corso delle ultime ore sono stati approvati alcuni provvedimenti sulla Megxit e, alcuni di questi, pare che stiano creando diversi malumori sia a Meghan Markle che al Principe Harry. Gli ex duchi saranno dei reali inglesi a tutti gli effetti fino al 31 maggio, poi dovranno dire addio (per sempre) al loro titolo di “altezze reali”. Sì, erano queste le intenzioni di Meghan, ma l’ex attrice non avrebbe mai immaginato che le conseguenze di tale gesto sarebbero state così disastrose. Non solo il marchio "Sussex Royals" non potrà essere accostato a nessuna delle sue attività filantropiche, ma all’orizzonte ai profilano anche diversi problemi economici.

Come ha riportato il Mirror in una news che è stata pubblicata nelle ultime ore, pare che la rottura con la famiglia reale avrà una grave ripercussione sulle finanze dei duchi. Saranno comunque "ricchi per sempre" come hanno riferito bonariamente alcuni esperti di Corte, ma non è detto che sia così. Dopo la Megxit c’è da capire cosa accadrà al Frogmore Cottage. La tenuta di Meghan e di Harry che si trova fuori Londra in cui hanno vissuto dopo il matrimonio, è stata ristrutturata secondo le loro esigenze e sono stati spesi ben 2,4 milioni di sterline (quasi 3 milioni di euro), e i fondi sono stato prelevati dal Sovereing Grant. Si tratta di un fondo pubblico istituito dal governo inglese, un fondo in cui la monarchia viene pagata dal governo stesso al fine di finanziare le attività ufficiali della royal family. È stata una delle riforme più antiche e approvate in Inghilterra, dato che già nel 1760 si parlava di un fondo pubblico di questa portata.

E quindi ora Meghan Markle si troverebbe nella scomoda situazione di dover versare tutti i soldi spesi per la ristrutturazione del cottage. Sull’argomento, per ora, le fonti ufficiali di Palazzo hanno deciso di non commentare la situazione, ma alcuni ipotizzano che ci saranno diversi problemi sul come ricoprire tutta la somma. Ci sarebbe la possibilità "di non coprire l’ammanco in un un’unica soluzione" e c’è chi afferma che "senza dubbio si troverà un accordo tra le parti per evitare che la situazione si possa complicare ancora di più".

Sta di fatto che affrontare questo problema per Meghan, ora hanno ottenuto la loro indipendenza economica, farà capire la reale gittata della Megxit e tutte le intenzioni dell’ex duchessa. Nonostante tutto, il cottage sarà ancora di loro proprietà anche se dovranno restituire tutti i soldi pubblici con cui è stato ristrutturato.