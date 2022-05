Netlix cancella la serie di Meghan Markle

Pure Netflix ha "detronizzato" Meghan Markle. I rapporti tesi con Buckingham Palace non bastavano; ora anche la piattaforma streaming di Los Gatos ha ridimensionato le ambizioni della duchessa del Sussex. La società ha infatti comunicato di aver interrotto la realizzazione di "Pearl", una serie animata creata dalla proprio dalla moglie del principe Harry. La produzione, incentrata sulle avventure di una ragazzina di 12 anni e dedicata ad alcune donne influenti della storia, avrebbe dovuto vedere la luce prossimamente, con tanto di battage pubblicitario per l'ex attrice californiana fuoriuscita, assieme al consorte, dalla famiglia reale. Ma non sarà così: tutto annullato.

A quanto si apprende, la decisione di Netflix di cancellare la serie animata di Meghan è dovuta a una politica di tagli resasi necessaria dopo il drastico calo di abbonati accusato di recente dalla piattaforma. E dopo il conseguente crollo in borsa. Le notizie della perdita di circa 200mila utenti nel primo trimestre del 2022 avevano infatti portato il colosso dello streaming a calare del 40% a Wall Street, con un danno economico storico alla medesima società. Circostanze che avevano immediatamente costretto la mutinazionale a reagire con delle sforbiciate ai contenuti in realizzazione. Così, la mannaia si è abbattuta anche su "Pearl". Analogamente, verranno stoppate altre due serie animate per bambini, "Dino Daycare" e "Boons and Curses".

Il progetto di Meghan, accompagnato dalla solita curiosità per le vicende dell'ex coppia reale, vedeva l'ex attrice nel ruolo di produttrice esecutiva con David Furnish, produttore cinematografico nonché marito di Elton John. La serie animata avrebbe dovuto narrare le vicende di una 12enne (figura ispirata alla stessa duchessa), impegnata in un viaggio alla scoperta di alcune personalità femminili importanti, presenti e passate. " Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl è in un viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita ", aveva anticipato la moglie del principe Harry, il cui lavoro rientrava negli accordi di un contratto milionario (da 150 milioni di dollari) stipulato dalla coppia con la piattaforma guidata da Reed Hastings.

Le circostanze, però, sono andate diversamente: per Meghan, sogno sfumato. In compenso, non tutto è perduto: Netflix ha infatti confermato che continuerà a lavorare su una serie di progetti con la Archewell Productions, società di produzione lanciata proprio dal principe Harry e dalla consorte. Tra di essi, la già annunciata serie di documentari chiamata "Heart of Invictus". La produzione, dedicata agli Invictus Games organizzati dallo stesso Harry, racconterà l'omonima competizione sportiva tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio.