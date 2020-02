Meghan Markle è in guerra con la Regina

Ci sono diverse novità in merito alla Megxit e, soprattutto, sul veto da parte della Sovrana sullo sfruttamento del marchio "Sussex Royal". La vicenda è più complicata del previsto e nessuno avrebbe mai immaginato che Meghan Markle si sarebbe spinta fino a questo punto. La ex duchessa proprio non riesce a digerire la scelta da parte della sovrana di non permettere lo sfruttamento del loro brand, dato che dal prossimo mese di aprile non saranno più dei reali inglesi. Elisabetta è irremovibile e, benché Meghan ancora oggi stia cercando una scappatoia con i suoi legali, la situazione resta comunque tesa e dai risvolti inaspettati. Per temporeggiare, sul sito ufficiale dei duchi è stato pubblicato un breve annuncio in cui si annunciano grandi cambiamenti entro la primavera del 2020.

Sulla questione ha cercato di far chiarezza il Mirror, il quale avrebbe scoperto che la furia di Meghan Markle ora si sarebbe abbattuta persino su Beatrice di York. Non potendo attaccare direttamente la Regina, la duchessa avrebbe in un certo qual modo sfogato tutta la sua rabbia sulla cugina acquista, prossima alle nozze. Come riportano i tabloid, Meghan Markle accuserebbe la famiglia di aver subito un trattamento diverso rispetto ad altri membri dei royal. Si rivendica il fatto che esistono già diverse procedure che permettono ad altri membri della dinastia di lavorare e allo stesso tempo di sfruttare il buon nome della famiglia. Invece, come riportano i magazine, Meghan ed Harry avrebbero un periodo limitato di tempo per gestire il loro divorzio dalla Corona e per ridefinire i loro obblighi e doveri. E qui scatta l’accusa a Beatrice, la quale seppur conservando il suo ruolo, ha una vita distinta e separata dalla Corona. Lavora infatti in una casa d’aste e ha uno stipendio tutto suo, ma resta una reale inglese. Questa accusa, velata, andrebbe sicuramente a influire sull’imminente matrimonio della figlia di Sarah Ferguson. La partecipazione di Meghan era già a rischio, ora dopo questa brutale accusa, la ex duchessa potrebbe declinare l’invito una volta per tutte.

La Megxit quindi resta un momento di crisi per la Corona inglese. E anche se la Sovrana sta facendo il possibile per contenere i danni e cercare di archiviare i problemi, gli atteggiamenti di Meghan colpiscono ancora una volta. Se così fosse, se la Markle avrebbe accusato la regina di aver ricevuto un trattamento diverso, la vicenda potrebbe riservare presto o tardi un altro colpo di scena.