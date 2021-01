Meghan Markle ha mentito a tutti noi?

Non c’è pace per Meghan Markle. Ricorderete la lettera indirizzata al padre Thomas nell’agosto 2018. Cinque pagine scritte a mano, parole concilianti e struggenti di una figlia al padre. In quella missiva Meghan confessava: “È con il cuore pesante che ti scrivo, non comprendendo perché hai scelto di intraprendere questa strada, chiudendo un occhio sul dolore che stai causando”. La duchessa si riferiva, in questo passaggio, a tutte le incomprensioni precedenti al matrimonio, agli scandali e al gossip che l’avrebbero ferita. Ammise che Thomas le aveva spezzato il cuore “in un milione di pezzi” , aggiungendo: “Ti ho sempre e solo amato, protetto e difeso, offrendoti tutto il sostegno finanziario che potevo, preoccupandomi della tua salute…Se mi ami, come dici alla stampa, per favore fermati”.

Thomas non si fermò affatto. Stando alle notizie riportate dai tabloid all’epoca, l’uomo decise di rendere pubblica la lettera, offrendo al pubblico una versione dei fatti opposta rispetto a quella descritta dalla duchessa, in cui lui sarebbe la vera vittima di tutta questa storia. Un gesto di sfida nei confronti di Meghan, la prova che il rapporto tra i due era quasi irrimediabilmente compromesso. Meghan Markle non rimase in silenzio, ma citò in giudizio i giornali che diffusero la lettera della discordia, ovvero il Daily Mail e il Mail on Sunday. La prima udienza presso l’Alta Corte di Londra doveva iniziare lunedì 11 gennaio 2021, ma gli avvocati dei Sussex hanno ottenuto un rinvio all’ottobre prossimo.

Credete che i legali dei tabloid se ne siano rimasti in disparte, tranquilli, in attesa del processo? Neanche per sogno. Al contrario, stanno già preparando delle armi esplosive che ribalterebbero ciò che sappiamo della vicenda. Come riporta la BBC, i difensori della controparte avrebbero depositato in tribunale dei documenti che proverebbero una verità sconcertante. Sembra, infatti, che Meghan Markle abbia scritto quella lettera perché fosse pubblicata. Voleva che tutti la leggessero. Così, almeno, risulterebbe dalle carte presentate. Naturalmente occorre fare grande attenzione, mantenere l’imparzialità, visto che ci sarà un processo e tutto può ancora succedere.

Gli avvocati dell’Associated Press, invece, picchiano duro, sostenendo che la duchessa avesse in mente di ripulire la sua reputazione e la sua immagine di “figlia gelida, indifferente” . Non solo. Gli avvocati, agguerriti più che mai, ricordano che Meghan Markle chiese il supporto del team di Kensington Palace durante la stesura della lettera, aggiungendo: “Nessuna lettera davvero privata da figlia a padre richiederebbe interventi da parte del Palazzo”. Lo scorso novembre l’ex attrice ha anche ammesso che Jason Knauf, responsabile del settore delle comunicazioni di Kensington Palace, le ha dato dei consigli in merito alla missiva.

Il motivo? Meghan ha confessato il suo “timore” che la lettera potesse essere letta da qualcun altro, finire in mani diverse da quelle a cui era destinata. Secondo i legali questa sarebbe la prova che la duchessa di Sussex “deve quantomeno aver ipotizzato il fatto che suo padre potesse divulgare la lettera”. Non sappiamo se sia andata davvero così ma, date le conseguenze, Meghan Markle avrebbe fatto bene a dubitare. Facciamo gli avvocati del diavolo, ricordando che il timore della duchessa di vedere una lettera così intima nelle mani sbagliate non era un’idea così astratta (infatti è accaduto).