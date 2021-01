"Meghan era felice prima di sposarsi". Spunta il documentario choc

Per Meghan Markle si prospetta un 2021 da bollino nero. La ex duchessa del Sussex, nonostante l'uscita di scena dalla famiglia reale inglese, ancora non è riuscita a trovare la sua dimensione. Ed è passato un anno da quell’annuncio choc. Non solo i problemi legati alla pandemia hanno messo in difficoltà la realizzazione dei suoi progetti, ma anche i malumori con la casa reale hanno impedito a Meghan di rigare dritto per i suoi obbiettivi. Secondo quanto è stato rivelato dal The Sun, la moglie di Harry presto o tardi si troverà a dover affrontare un altro grande imprevisto. Dopo l’annuncio di Samantha Markle, sorellastra di Meghan, e di quel suo libro-scandalo, anche papà Thomas torna a far parlare di sé. L’uomo, estromesso dalla vita privata della duchessa, fa sapere che ha intenzione di realizzare un documentario per "raccontare la sua verità" sulla figlia.

Le notizie sono ancora vaghe e, se il progetto dovesse diventare realtà, per il momento è ancora in fase embrionale ma, secondo quanto è stato riportato, da parte di Thomas Markle ci sono tutte le intenzioni di realizzare il documentario. "Sarà la mia visione sulla vita di Meghan – esordisce il papà della ex duchessa-. Il filmato racconterà i suoi giorni di scuola, quelli del college e l’inizio della sua carriera – aggiunge -. Un tempo, io e lei siamo stati felici. Lo eravamo stati ancor prima che si sposasse con Harry. Ho deciso di portare avanti questo progetto perché oggi non riconosco più la mia bambina".

E proprio su questo dubbio si focalizzerà tutto il documentario su Meghan Markle. "Sarà composto da foto e filmati inediti. Cercherò di andare a fondo della situazione e capire cosa può essere andato storto", continua Thomas Markle. Di esperienze dirette in questo campo non ne ha avute, ma il The Sun precisa che il settantaseienne in passato ha lavoro nel mondo del cinema (come direttori delle luci) quindi sa molto bene come muoversi e cosa fare per poter portare a compimento questo progetto. E non è la prima volta che viene coinvolto in un documentario su Meghan Markle. Un anno fa, in un altro progetto che è stato trasmesso su Channel 5, papà Thomas ha partecipato come special guest in un breve filmato in cui si è ricostruito il suo rapporto con Doria e Meghan poco prima della rottura. Alla luce dei fatti, secondo quanto rivelato da Thomas, "ora c’è l’esigenza di raccontare il mio punto di vista sulla storia". E chissà come reagirà Meghan una volta che conoscerà cosa ha in mente suo padre.