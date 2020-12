"Lui è terrorizzato dalla moglie". Si torna a parlare del divorzio del Principe Harry

Quasi un anno è passato dal momento in cui Meghan Markle e il Principe Harry hanno deciso di prendere le distanze dalla corona e da tutta la royal family. Un anno in cui, tra litigi, dissidi e pandemie, la vita degli ex Duchi di Sussex non è stata per nulla facile. Ora, entrambi vivono a Los Angeles insieme al piccolo Archie, e sono in attesa di concretizzare tutti i progetti che hanno in cantiere. Progetti che, per il momento, sono stati messi in pausa a causa del Covid. La vita però del Principe Harry e di Meghan non è tutta rosa e fiori come diversi tabloid hanno evidenziato. In molti hanno affermato che il rapporto è messo duramente alla prova. Non solo perché Meghan avrebbe tutte le intensioni di tornare a recitare, ma soprattutto perché Harry ancora non riesce a trovare una sua dimensione.

Sulla questione a TalkRadio è intervenuta Angela Levin. Lei che ha studiato i legami e la vita di tutti i reali inglesi, ha espresso il suo punta di vista sul rapporto tra gli ex duchi, facendo emergere ancora una volta rumor (non ancora confermati) su un possibile divorzio tra i due. Tra le tante affermazioni dell’esperta, una in particolare ha creato molto scompiglio all’interno della comunità dei social. Angela Levin afferma che "il Principe Harry è molto intimorito dalla moglie. Ha scoperto un lato del suo carattere molto particolare che proprio non riesce a digerire. È una donna forte, ma anche molto autoritaria". Un carattere così fuori dagli schemi tanto è vero che Harry sarebbe intimorito dall’ex attrice. E, proprio per questo, l’ex membro della famiglia reale, sta seriamente pensando di divorziare da Meghan. Ma, dalle prime indiscrezioni che sono emerse, il principe sta prendendo tempo perchè teme ripercussioni sul piccolo Archie. Le dichiarazioni dell’esperta, però, non sono finite qui.

Angela Levin, infatti, oltre ad accusare la Markle, ha criticato aspramente il comportamento che il principe ha riversato a suo padre e alla Regina Elisabetta. "Proprio perché è spaventato dal carattere di Meghan – aggiunge l’esperta -, si è piegato totalmente alle sue volontà. Per questo motivo lo strappo con i Windsor è ormai irreparabile", afferma. Questo atteggiamento trova una spiegazione in alcuni atteggiamenti di Harry durante alcune apparizioni pubbliche in cui è apparso imbarazzato e per nulla a suo agio. "È come se avesse paura di stare al fianco di sua moglie", conclude l’esperta. Non resta che attendere l’evolversi della questione e dei gossip.