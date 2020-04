Meghan Markle vuole seguire le "orme" di Angelina Jolie

Anche se il coronavirus, per ora, ha messo un freno agli obbiettivi di Meghan Markle dopo la Megxit, questo non vuol che alla ex duchessa non è permesso più di sognare. È chiaro che la moglie del Principe Harry ha tutte le intenzioni di tornare a lavoro, non solo come una filantropa. Infatti, dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, la Markle ha tutta la voglia di tornare a essere un’attrice. Il suo staff sta cercando in ogni modo di spingere la sua carriera, perché Meghan questa volta punta in alto. Non un ritorno in tv, ma con un film per il grande schermo. Come riporta una fonte anonima al magazine New Ideas, pare che Meghan non avrebbe nessuna intenzione di mollare la presa, e vorrebbe persino seguire dei corsi di recitazione per migliore le doti. E avrebbe persino un modello da seguire.

Meghan Markle ha sempre nutrito un affetto e una stima profonda per Angelina Jolie, sia come donna che come attrice e, per questo motivo, la ex duchessa vorrebbe tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo e seguendo le orme dell’ex moglie di Brad Pitt. "È di dominio pubblico che Meghan, per molti anni, si è ispirata ad Angelina Jolie – rivela la fonte anonima al magazine australiano -. Lei ha stima per i suoi successi personali e lavorativi". Angelina Jolie oltre ad essere una moglie e una madre, è anche un’attrice di spicco, e ha partecipato a film di spessore e macina consensi al botteghino. "Inoltre la Markle ha stima per lei perché è una donna che ha interessi per diverse attività filantropiche e umanitarie".

La ex duchessa quindi ambisce a seguire le orme della Jolie, diventando una madre amorevole e una donna capace di essere una buona attrice e attenta alle attività di beneficenza. Sotto questo punto di vista Meghan è sulla buona strada, dato che è considerata una madre attenta e amorevole, e soprattutto viene vista come un’attrice di talento, versatile e capace a interpretare ruoli diversi. Non solo la ragazza della porta accanto. "Vorrebbe parlare con Angelina, e vorrebbe chiedere un consiglio", continua la fonte. Per ora non è dato sapere quale sarà il prossimo progetto di Meghan. In ballo c’è la produzione di diversi documentari e serie tv per Netflix e Apple Tv. Ha già prestato la sua voce, ma a scopi benefici, per Elephant.