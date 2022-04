"Harry si sta tenendo buon la Regina per interessi": la dura accusa

Nell’intervista che il principe Harry ha rilasciato alla Nbc, rompendo il silenzio sul misterioso incontro con la Regina, avvenuto lo scorso 13 aprile, ci sono diverse cose che non tornano, discorsi lasciati a metà che ricordano molto la celebre intervista a Oprah Winfrey di un anno fa. C’è anche chi pensa che il duca sia d’accordo con Netflix (o ne sia addirittura manipolato) per fingere un legame con la royal family in grado di garantire continui scoop e conseguenti, inesauribili guadagni.

Il rapporto con la Regina, il silenzio per Carlo e William

“Abbiamo preso un tè insieme. Stare con [la Regina] è stato fantastico. È stato così bello vederla” , ha dichiarato Harry nell’ultima intervista bomba al Today Show della Nbc, specificando di aver visto la nonna “in ottima forma” . Come se gli ultimi due anni non fossero mai trascorsi. Come se non ci fosse stata la Megxit, l’intervista scandalo con Oprah, l’annuncio di un’autobiografia che promette un terremoto a corte. Parole che comunicano leggerezza, tranquillità, rapporti distesi tra i Sussex e la royal family. Il duca aggiunge anche una frase di difficile interpretazione, che sembra fare intendere che tra lui e la sovrana vi sia un legame forte, di complicità: “[La Regina] ha sempre un grande senso dell’umorismo con me e mi volevo rassicurare sul fatto che fosse protetta e avesse le persone giuste intorno a sé”.

I tabloid si chiedono come Harry possa vegliare sulla nonna vivendo negli Stati Uniti. Il principe si assume il ruolo di garante della sicurezza di Sua Maestà, ma diversi esperti colgono una punta di ipocrisia in questo discorso. Il Daily Mail fa notare che i commenti di Harry sono "deludenti" . Il duca si starebbe preoccupando della sovrana, ma in fondo è stato lui a rilasciare l'intervista scandalo a Oprah Winfrey, colpendo sia la royal family che la Regina . Al Sun Angela Levin ha ribattuto: “In 15 minuti Harry si è assicurato che la Regina abbia intorno a sé le persone giuste. Il suo commento…è un grave insulto alla royal family, ai medici reali…La sua arroganza non conosce limiti”.

Inoltre chi sarebbero queste “persone giuste” che avrebbero il diritto di stare accanto a Elisabetta II? Harry non fa nomi. Il non detto sembra una costante nelle dichiarazioni dei Sussex dalla chiacchierata con Oprah in poi e non è un bene per la loro credibilità. A proposito di silenzio, il principe Harry ha preferito non rispondere alla domanda riguardante William e Carlo. Gli è stato chiesto se sentisse la loro mancanza, ma il duca ha spostato la conversazione su Elisabetta II, specificando che quest’ultima parla con lui di cose di cui “non può parlare con nessun altro” . Secondo il biografo Robert Jobson, però, Harry non avrebbe voluto tirare in ballo William e Carlo “proprio per tentare di recuperare la loro fiducia”.

Harry finge per accontentare Netflix?

Nell’intervista Harry sottolinea, forse persino ostenta, la sua vicinanza alla nonna. Eppure c’è chi non è convinto che questa sia la verità. L’esperto Tom Bower non le manda a dire: “[Il principe] finge di avere un rapporto speciale con la sovrana d’Inghilterra per aumentare la sua credibilità in America”. Perché Harry dovrebbe “fingere” di avere ottimi rapporti con la regina Elisabetta? Stando al Daily Mail Netflix starebbe esercitando delle pressioni sui Sussex affinché il flusso di notizie, indiscrezioni sui rapporti con la royal family continui a essere copioso e costante (anche perché diventerebbe materiale per le prossime stagioni di “The Crown”).

Anzi, la piattaforma starebbe letteralmente “manipolando” il duca. In effetti il confine tra manipolazione e accordo, in questo caso, sembra piuttosto labile. Netflix vorrebbe, dicono i tabloid, assicurarsi gli introiti che derivano dall’aura royal di Harry e Meghan, ma naturalmente anche i duchi ci guadagnerebbero. L’intervista alla Nbc, i video agli Invictus Games, perfino la visita segreta alla sovrana rientrerebbero in questa prospettiva. Una fonte, citata sempre dal Mail, ha detto al Telegraph: “La visita al Castello di Windsor, la scorsa settimana, dimostra che [Harry vuole] ricaricare le sue credenziali royal, senza dubbio per la gioia di Netflix, piuttosto che controllare come sta la nonna”.

Proprio in nome del denaro Netflix vorrebbe vedere i Sussex sul balcone di Buckingham Palace durante le celebrazioni per il Giubileo di Platino di Elisabetta II. Sarebbe un incredibile ritorno d’immagine. Sembra che la Regina abbia chiesto al nipote di partecipare con la sua famiglia, ma Harry non ha ancora dato una risposta, chiarendo nell’intervista: “Non lo so ancora. Ci sono dei problemi legati alla sicurezza. Ma sto facendo tutto ciò che è in mio potere per far incontrare i miei figli con Sua Maestà”. Se volessimo pensare male, potremmo ipotizzare che il duca stia tentennando per aumentare la suspence e tenere vivo l’interesse nei suoi confronti. Tom Bower, però, mette in guardia: “Non credo che gli inglesi tollererebbero [la presenza di] Harry e Meghan sul balcone”.

Harry come le Kardashian

Una prova del fatto che il principe Harry starebbe fingendo che le cose tra lui e la nonna vadano bene potrebbe essere tanto nel silenzio riservato al padre e al fratello quanto in un’altra affermazione che potrebbe riguardare il suo futuro: “La mia casa, per il momento, è negli Stati Uniti. La sento così”. Allora che senso avrebbe la battaglia legale per la restituzione della scorta in Inghilterra? Harry, poi, concentra la sua attenzione su Lady Diana, unico membro della famiglia di cui accetta di parlare, eccezion fatta per la monarca: “La presenza di mia madre è una costante negli ultimi due anni più che mai. È come se, dopo aver aiutato mio fratello, stesse aiutando me. Sento la sua presenza in ci che faccio, veglia su di noi da lassù”.