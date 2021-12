"Meglio la felicità vera che come iferragnis". Vanoni contro Fedez e Ferragni

Ornella Vanoni è una donna libera, artista senza schemi e senza freni, che ama dire quello che pensa e lo fa senza filtri. Lo fa durante le interviste e lo fa sui social network, dove negli ultimi anni ha saputo conquistare un vasto pubblico, fatto soprattutto di giovanissimi. Ornella Vanoni pubblica post su Twitter ma non si limita a questo, perché ama anche interagire con gli utenti e rispondere a quei messaggi che lei ritiene interessanti.

E così ha fatto anche quest'oggi, giorno di Santo Stefano, quando per commentare la foto di un utente su Twitter ha tirato una frecciatina velenosissima ai Ferragnez, dimostrando di avere il polso della strettissima attualità. " A Natale ? Relax. Qualcuno di voi avanza un po’ di Xanax? ", ha scritto Paolo Stella, commentando la foto di un Natale movimentato insieme a un gruppo di bambini che sembrano piuttosto scatenati.

Pronta la risposta di Ornella Vanoni, che sembra apprezzare quel caos natalizio: " Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis ". Al di là della storpiatura del nome in qualcosa che somiglia a un prodotto della Apple, il bersaglio di Ornella Vanoni sembra piuttosto chiaro: i Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni mettono in mostra molti aspetti della loro vita edulcorata, che è diventata anche un docureality prodotto da Amazon Prime.

Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) December 26, 2021

Con la schiettezza che la contraddistingue, Ornella Vanoni ha fatto l'elogio alla normalità, che non è lustrini e paillettes ma spesso è sporca e imperfetta. Ed è bella proprio per questo motivo. Inutile dire che in pochi minuti il tweet di Ornella Vanoni è diventato virale in rete, ottenendo centinaia di like e di retweet. Tantissimi quelli che hanno commentato la naturale spontaneità della cantante milanese, idolo delle masse.