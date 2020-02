Melita Toniolo: "Io bomba sexy? Cerco con tutte le forze di far vedere altro"

Sono lontani i tempi in cui Melita Toniolo vestiva i panni di Diavolita per "Lucignolo". Oggi l’ex gieffina è mamma, compagna e seguitissima influencer. La raggiungiamo mentre sta andando a Roma per realizzare la cover della rivista "Insieme", che la vedrà protagonista – con il suo piccolo Daniel – del prossimo numero. Lei, che oggi vive un momento sereno in perfetto equilibrio tra il ruolo di mamma e quello di influencer, ci svela di aver rifiutato la partecipazione a un recente reality, di esser pronta a diventare di nuovo mamma e di non aver cancellato del tutto il suo passato, perché " cerco di non pentirmi mai di nulla di quello che faccio ".

Sui social sei molto attiva: sono più uno svago o un luogo di lavoro?

"Entrambe le cose, perché quando sono sola a casa cerco di usarlo anche per tenermi compagnia con le ragazze che mi seguono, con i loro messaggi, mi scrivono, insomma condividiamo la nostra vita casalinga. Per il lavoro comunque mi serve e ormai si lavora così con i brand e con le aziende, consigli beauty , contenuti e storie".

Hai un rapporto aperto con i tuoi follower?

" Sì assolutamente sì. Cerco di rispondere a tutti anche se a volte non è fattibile, senno non avrei più una vita sociale. Ma rispondo a tantissimi soprattutto ai messaggi delle donne perché gli uomini ovviamente ti fanno i complimenti e la cosa è finita lì. Mentre le donne mi chiedono magari della gravidanza, degli accessori della casa e quindi c’è uno scambio ".

Sembri essere una delle poche "vip" che non sono bersagliate da haters. È così?

" Ogni tanto sì. C’è qualche ragazza che si impunta con alcune cose o situazioni e iniziano a scrivermi. Però io cerco di non rispondere e lasciare il commento. Solamente quando ci sono dei commenti veramente brutti e volgari allora li tolgo, perché non mi va. È come se venissi nel mio giardino e ti lasciassi fare quello che vuoi non è così, io non lo faccio con gli altri e gli altri non devono farlo con me. Forse non ho tanti haters perché non sono un personaggio nuovo che va nei salotti e non sono esposta, questo influisce. Se i social fossero nati prima ovviamente sarebbe stato diverso anche il mio percorso forse ".

Sul web ci sono decine di articoli: "Melita sexy", "Melita sensuale" e molti altri. Ti scoccia che di te si parli sempre in questi termini?

" Fino alla mia morte credo che sarà così (ride, ndr). All’inizio mi dava fastidio, adesso no perché è come togliere a Sabrina Salerno l’immagine di "bomba sexy", è impossibile, è nata così e morirà così. Anche io, purtroppo o per fortuna, ho anche io quell’immagine. Io con tutte le mie forze cerco di far vedere altro poi qualcuno lo vede mentre qualcun altro si sofferma solo su quegli articoli ".

Diavolita quindi non esiste più? Tempo fa hai detto che il trash non ti appartiene più.

" È tanto che lo dico. Io facevo l’intervistatrice come oggi ci sono "Le Iene" o "Striscia", solo che avevo questo nome, come altri personaggi. Era un ruolo, però la gente ha creduto che quella fosse la realtà, che una persona sia così sempre. Come quando una persona si affeziona a un personaggio di una soap, a volte molti non lo distaccano dalla realtà ".

Quindi non lo rinneghi?

" Ma no, assolutamente. Se me lo chiedessero oggi non avrei la faccia tosta di fare tutto quello che ho fatto, perché non mi voglio più esporre così, ma assolutamente mi sono divertita tantissimo e mi ha insegnato tantissimo dal punto di vista lavorativo. Sono stata al Quirinale, ho intervistato Benigni, Cossiga, personaggi che sono non sono alla portata di tutti ".

In tempi di Grande Fratello Vip, sei rimasta in contatto con alcuni ex concorrenti della tua edizione?

" Guendalina Canessa la sento quasi tutti i giorni e all’epoca era quasi una mia antagonista diciamo (ride, ndr). È rimasto un bel rapporto. Con gli altri invece ci sentiamo pochissimo con Raniero e Andrea Spadoni. Con Alessandro no, no ".

Ultimamente ti abbiamo visto a "All together Now". Come è andata?

" Esperienza bellissima, è stato un Grande Fratello diverso, nel senso che è stata un’esperienza diversa. Mi sono divertita da morire, ho conosciuto un sacco di amici nuovi, in un’atmosfera goliardica, divertente, serena, è stato bello ".

Progetti per il futuro?

"Mi piacerebbe molto fare - e ci stiamo lavorando - una rubrica social con dei video di ricette per bambini per le mamme. Una cosa divertente, fatta in modo ironico come alla fine cerco di essere io sui social" .

Non ci dire, però, che non ti hanno offerto di partecipare a un reality…

" Sì assolutamente sì. "All together now" me lo hanno chiesto e ho detto subito di sì. Però altre cose non mi ispirano non le voglio fare come l’opinionista. L’unico reality che farei è "Pechino Express" ma non me lo hanno proposto. Altri invece sì ".

Isola dei Famosi o Grande Fratello Vip?

" Me li hanno proposti tutti (ride, ndr) ma non mi interessa essere così esposta ".

Sei incinta?

" Non sono incinta, ma al secondo figlio ci stiamo pensando. Il matrimonio non è una priorità, per me avere un figlio insieme al mio compagno è come essere già sposati. Al secondo figlio ci stiamo pensando, facciamo i conti con l’età ma sono un po’ una zingara e non voglio pensare alla data, però ci stiamo lavorando ".

Sei un’amante dei tatuaggi, ti penti di qualcuno di quelli che hai fatto?

" No, non mi pento perché cerco di non pentirmi mai di nulla di quello che faccio quindi no. Li ho fatti tutti d’istinto. Il prossimo che farò sarà sicuramente un disegno di Daniel, la prima cosa che disegnerà magari un cuore o altro ".

Dicci la verità: hai ancora il tattoo dedicato a Alessandro Tersigni?