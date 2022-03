Harry, il grande assente alla messa per Filippo

Il 29 marzo 2022 la regina Elisabetta ha partecipato alla messa in onore del principe Filippo, primo impegno pubblico al di fuori del Castello di Windsor di quest’anno. A spiccare sul suo vestito verde è stata la spilla che ricorda gli anni di matrimonio con il duca di Edimburgo. La cerimonia, però, non ha fatto altro che allargare il divario già esistente tra la royal family e il principe Harry, grande, forse imperdonabile assente all’Abbazia di Westminster.

Al braccio di Andrea

Nei giorni immediatamente precedenti alla cerimonia i giornali avevano ipotizzato che lo staff della regina Elisabetta avrebbe dato ordine di costruire una specie di tunnel esterno all’abbazia, in modo che Sua Maestà potesse entrare sulla sedia a rotelle senza essere né vista né fotografata e potesse prendere posto prima degli altri invitati. La sovrana, infatti, non gradirebbe l’idea di comparire in pubblico su una carrozzella, mostrando la sua fragilità. Per dirla tutta detesterebbe la sedia a rotelle. Secondo il Daily Mail e il Sun per muoversi più agilmente in privato Elisabetta II userebbe un veicolo elettrico molto simile a una “golf car” , ma di lusso.

L’auto, costruita da Garia, una casa di produzione danese, avrebbe un’autonomia di 50 miglia e un valore di mercato di 62mila sterline. La Regina avrebbe ricevuto il veicolo circa due settimane fa e lo avrebbe già collaudato. Il Dailly Mail, però, sottolineava che non vi erano indizi sul fatto che potesse servirsene nel giorno della funzione in memoria del marito. Infatti la regina Elisabetta è semplicemente arrivata in auto ed entrata in chiesa al braccio del principe Andrea, presente nonostante i recenti scandali che lo hanno visto protagonista.

La spilla di rubini e il colore verde

Per ricordare la vita e il servizio alla Corona del principe Filippo, la regina Elisabetta ha scelto una spilla che non poteva passare inosservata per bellezza e per significato. Si tratta della Grima Ruby Brooch, anche conosciuta come Scarab Brooch (il Palazzo Reale tende a chiamarla con quest’ultimo nome), un regalo che il duca di Edimburgo fece alla moglie nel 1966. Elisabetta II ha sfoggiato il gioiello in diverse occasioni: per alcuni discorsi di Natale, nel ritratto ufficiale insieme a Filippo che celebrava le nozze di platino, nel 2017. La spilla è costituita da rubini e diamanti e prende il nome dal gioielliere di origine italiana che la creò, Andrew Grima. Con questa spilla la regina Elisabetta ha compiuto un salto nel passato, omaggiando ancora una volta l’amato principe consorte.

Non poteva sfuggire nemmeno il dettaglio del colore verde indossato, seppur in diverse sfumature, dalla regina Elisabetta, da Camilla Shand e dalla principessa Anna. La scelta non è stata un caso. Il verde scuro infatti, è il colore ufficiale della livrea dello staff principe Filippo, il "livery color" . La particolare tonalità è conosciuta con il nome di "Edinburgh Green" ed è stata usata anche per la Land Rover che ha accompagnato la bara del duca di Edimburgo nel giorno del suo funerale.

Un’assenza imperdonabile?

Lo scorso 29 marzo gli unici assenti sono stati Harry e Meghan. Non è ancora chiaro se il loro rifiuto a partecipare alla messa per Filippo derivi dalla battaglia legale del duca di Sussex ha intrapreso contro l’Home Office per riavere la scorta, o dal timore di ricevere un’accoglienza tutt’altro che calorosa a causa dell’autobiografia che il principe dovrebbe dare alle stampe per la fine del 2022. O per entrambi i motivi. L’unico fatto evidente è la mancata presenza dei Sussex, su cui gli esperti reali sembrano avere le idee piuttosto chiare. Phil Dampier ha dichiarato al Daily Mail: “È davvero triste e credo che un giorno [Harry] potrebbe pentirsene”. L’esperto ha anche spiegato: “Harry ha detto che non si sente al sicuro a Londra…ma a me pare una scusa” e un vero peccato visto che “Harry e Filippo erano molto uniti” .

Il principe Harry ha fatto una scelta di cui dovrà prendersi la responsabilità. Sembra, però, che dietro a questo grande vuoto che lo circonda ci sia lo zampino di Meghan Markle. Non è la prima volta che la duchessa viene accusata di "manipolare" il marito. Il Daily Mail,ripreso da Vanity Fair lascia intendere addirittura che Meghan avrebbe fatto terra bruciata attorno al principe, convincendolo ad allontanare gli amici di sempre, come Tom Inskip, compagno di mille, discutibili avventure (come la notte a Las Vegas in cui Harry fu fotografato nudo), oppure Usain Bolt il quale, in un’intervista al Sun, ha riassunto molto bene la situazione: “[Io e Harry] non ci parliamo da parecchio. Ha cambiato vita rapidamente, è preso seriamente dal matrimonio e si è lasciato il passato alle spalle”.

Per un motivo molto semplice: Meghan Markle, dice il Daily Mail, vorrebbe attorno a sé solo persone in grado di aiutarla in una eventuale scalata alla Casa Bianca. La mancata partecipazione alla funzione a Westminster Abbey rientra in questo presunto piano, oppure la frattura nella royal family è così profonda a causa dell’addio, delle dichiarazioni e del futuro libro di Harry? Impossibile rispondere con certezza. Non è da escludere che la regina Elisabetta abbia accolto con un certo disappunto la decisione dei Sussex, ma durante la messa aveva accanto a sé il resto della famiglia e teste coronate da tutta Europa, venute a dimostrarle il loro affetto, a rendere omaggio e a dare testimonianza della straordinaria, lunga vita del principe Filippo.